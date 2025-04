Kurt Cobains kaputte E-Gitarre für 90.000 Euro versteigert

Ein echtes Stück Musikgeschichte hat einen neuen Besitzer gefunden: Die bei einem Konzert der Nirvana-Europatour 1992 zerschmetterte E-Gitarre von Kurt Cobain (✝27) erzielte bei einer spektakulären Online-Auktion den Hammerpreis von knapp 90.000 Euro. Die Versteigerung der ikonischen weißen Fender Stratocaster endete am vergangenen Wochenende auf einer bekannten Auktionsplattform für musikalische Raritäten. Für das demolierte Instrument gab es laut TMZ insgesamt elf Gebote von fünf Bietern, bevor ein Sammler aus Texas schließlich den Zuschlag bekam. Ursprünglich startete die Auktion mit einem Mindestgebot von 26.000 Euro – der Endpreis übertraf somit alle Erwartungen.

Die Gitarre wurde zwar nach dem legendären Auftritt wieder repariert, doch ihre bewegte Vergangenheit blieb erhalten und macht sie nun zu einem Sammlerstück mit besonderer Geschichte. Zunächst war das demolierte Saiteninstrument von einem Crewmitglied aus Nirvanas Umfeld übernommen worden, bevor es später von dem renommierten Gitarrentechniker Big John Duncan, der eng mit der Band zusammenarbeitete, offiziell als authentisch bestätigt wurde. Zwar hält dieses Exemplar nicht den Rekord für die teuerste Nirvana-Gitarre – das Instrument aus dem Musikvideo zu "Smells Like Teen Spirit" brachte zuletzt knapp vier Millionen Euro ein –, doch der aktuelle Auktionspreis belegt erneut die ungebrochene Faszination für Nirvana und deren legendären Frontmann.

Kurt, 1967 geboren in Aberdeen, Washington, galt nicht nur als Gesicht, sondern auch als musikalisches Genie von Nirvana. Mit Hits wie „Heart-Shaped Box“ und „Come as You Are“ prägte die Grunge-Rock-Band eine ganze Generation und setzte neue Maßstäbe für die Musikindustrie. Als Frontmann und Songwriter verband Kurt rohe, emotionale Texte mit kraftvollem Gitarrenspiel und brachte persönliche Themen wie Depressionen und die dunkle Seite des Ruhms auf die Bühne. Trotz seines Erfolges lebte der Musiker Berichten zufolge ein zerrissenes Leben, kämpfte mit Substanzabhängigkeiten und anderen psychischen Erkrankungen. 1994, im Alter von nur 27 Jahren, nahm er sich das Leben, hinterließ jedoch ein musikalisches Erbe, das bis heute nachwirkt.

Kurt Cobain im Jahr 1993

Kurt Cobain, Frontsänger der Rockband Nirvana

