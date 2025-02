Gerät Maurice in der Dschungelprüfung an seine Grenzen?

Heute hat Maurice Dziwak (26) das große Los gezogen und darf die Dschungelprüfung bestreiten. Zwar wollte der Realitystar unbedingt, aber das könnte er beim Anblick der Prüfung "Einkaufs-Strafe" wieder bereut haben. Er muss abwechselnd in einen Raum und dann wieder zu einem Kiosk – das heißt, er wechselt zwischen Begegnungen mit wilden Tieren und ekeligem Essen. Obwohl der frischgebackene Vater sich mit den tierischen Begleitern schwertut, setzt er alles daran, an die Sterne zu kommen. Dabei unterhält er die Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) immer wieder mit den Gesprächen, die er mit den Tieren führt. Beim Essen gerät er ebenfalls an seine Grenzen, schafft es aber, die flüssigen Speisen runterzuwürgen. Aber schafft Maurice es, sein Ziel von einem Stern zu übertreffen? Sogar mehr als das: Von zehn Sternen ergattert er sieben.

Damit übertraf Maurice seine Vorgänger – denn in der Prüfung am Tag davor traten Jörg Dahlmann (66) und Timur Ülker (35) an. Obwohl die Camper hohe Erwartungen an die beiden hatten, fiel das Ergebnis eher mau aus: Sie konnten in einem alten Bus fünf von elf Sternen finden. Für GZSZ-Darsteller Timur war die härteste Herausforderung aber wohl die Dinge, die immer wieder von der Decke auf ihn herabfielen: Sehr zu Sonja und Jans Freude rief er immer wieder: "Hört auf jetzt!"

Das Erfolgserlebnis dürfte Maurice aber ganz guttun. Der selbst ernannte Löwe hatte es bisher schwer im Dschungel. Wegen der Regelverstöße musste er schweren Herzens seinen Luxusartikel, das Plüschhäschen seines neugeborenen Sohnes, abgeben. Auch mit einigen seiner Mitstreiter hatte der 26-Jährige es schwer. Vor allem mit dem bereits ausgeschiedenen Jürgen Hingsen (67) krachte es. Der ehemalige Zehnkämpfer unterstellte ihm unter anderem für alle hörbar, nicht genug Allgemeinbildung zu haben.

RTL Maurice Dziwak, Jan Köppen und Sonja Zietlow, Dschungelcamp 2025

RTL Jörg Dahlmann und Timur Ülker im Dschungelcamp 2025

