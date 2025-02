Joe Keery über das emotionale "Stranger Things"-Serienende

Joe Keery (32) hat in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" über das Ende von Stranger Things gesprochen. Der Schauspieler, bekannt für seine Rolle als Steve Harrington, beschrieb die Dreharbeiten zur fünften und finalen Staffel der Hitserie als ausgesprochen emotional. "Es war ein langes Jahr", erklärte Joe, als er auf die monatelangen Arbeiten einging, die im Dezember 2024 abgeschlossen wurden. Dabei betonte er, dass die Serie einen enorm wichtigen Teil seines Lebens ausgemacht habe: "Es war ein Drittel meines Lebens, wirklich." Am letzten Drehtag sei das gesamte Team von Gefühlen überwältigt worden. Joe blieb sogar länger am Set, um dabei zu sein, als seine Schauspielkollegen ihre letzten Szenen beendeten.

Für Joe war es mehr als nur eine Serie – die Verbindung zu seinen Co-Stars sei inzwischen wie eine "Familie fürs Leben", betonte er. Unter anderem sprach er über die enge Bindung zu Millie Bobby Brown (20), Finn Wolfhard (22) und Caleb McLaughlin (23), mit denen er die intensive Zeit am Set verbrachte. Netflix hatte den Abschluss der Dreharbeiten am 10. Dezember offiziell bekannt gegeben und zahlreiche Bilder hinter den Kulissen veröffentlicht. Auch Finn, der als Mike Wheeler auftritt, zeigte sich auf Instagram nachdenklich: "Wir haben ein Jahr daran gearbeitet, und ich werde meine Freunde und unsere Charaktere sehr vermissen", schrieb er. Neben Joes Schauspielkarriere arbeitete er parallel an seinem neuen Album "The Crux", was das Jahr für ihn noch intensiver machte.

Abseits der Leinwand hat der 32-jährige Schauspieler und Musiker in den vergangenen Jahren auch musikalische Erfolge gefeiert. Joe, der ursprünglich aus Massachusetts stammt, hat sich mit seiner Band Post Animal und später als Solokünstler einen Namen gemacht. Seine Rolle als Steve, die ursprünglich viel kleiner angelegt war, brachte ihm weltweite Popularität und öffnete viele Türen in der Unterhaltungsbranche. Über seine "Stranger Things"-Kollegen sprach er schon in der Vergangenheit immer besonders liebevoll: "Wir sind über die Jahre einfach zusammengewachsen", sagte er einmal in einem Interview. Auch wenn die Serie nun ein Ende findet, ist für Joe klar, dass die Verbindungen und Erinnerungen bleiben werden.

Anzeige Anzeige

Netflix Maya Hawke und Joe Keery in "Stranger Things"

Anzeige Anzeige

Netflix Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Caleb McLaughlin und Joe Keery in "Stranger Things"

Anzeige Anzeige