Macaulay Culkin und Brenda Song hatten keinen guten Start

Macaulay Culkin (44) und Brenda Song (36) sind heute ein eingespieltes Team. Doch die verliebten Schauspieler, die seit 2017 zusammen sind und zwei gemeinsame Söhne, Dakota und Carson, haben, hatten sich beim ersten Kennenlernen nicht sofort füreinander begeistern können. Brenda, bekannt aus Serien wie "Suite Life of Zack & Cody", hatte sich bei ihrer ersten Begegnung mit dem "Kevin – Allein zu Haus"-Star im Jahr 2014 alles andere als beeindruckt gezeigt. Damals hatte Seth Green (50), ein gemeinsamer Freund, die beiden zusammengebracht – jedoch ohne romantische Absichten. Die Sitcom "Dads", in der Brenda mitspielte, war zum Zeitpunkt des Treffens gerade abgesetzt worden, was für die Schauspielerin natürlich alles andere als leicht war. Macaulay hatte dann mit humorvollen Kommentaren versucht, die Stimmung aufzulockern, was der 36-Jährigen allerdings gar nicht zusagte. "Er war sehr bemüht, witzig zu sein, aber ich hatte einfach keine Geduld dafür", erinnerte sich Brenda gegenüber Cosmopolitan.

Drei Jahre später änderte sich die Perspektive der beiden, als sie gemeinsam für den Film "Changeland" in Thailand vor der Kamera standen. Brenda sei zu dieser Zeit nicht aktiv auf der Suche nach einer Beziehung gewesen, ein Freund habe sie aber ermutigt: "Wenn du je einen kleinen Flirt haben möchtest, Mack wäre eine sichere Wahl." Was als freundschaftliches Kennenlernen begann, habe sich schließlich zu einer tiefen Verbindung entwickelt. Macaulay habe sich Brenda gegenüber geöffnet, indem er ihr seine persönlichen Tagebücher gab. "Ich sah hinter die Fassade, in den Menschen, der er wirklich war – sensibel, intelligent und künstlerisch", verriet die Schauspielerin. Auch Macaulay beschrieb diese Phase mit einem besonderen Gefühl: "Ich wusste, dass ich sie liebe, bevor sie es überhaupt merkte. Ich glaubte an sie, bis in mein Knochenmark."

Heute, knapp sechs Jahre nach dem Beginn ihrer Beziehung, können die beiden reflektiert auf ihre gemeinsame Reise zurückblicken. Sowohl Macaulay als auch Brenda sind sich sicher, dass sie einander vermutlich nicht gemocht hätten, wenn sie zehn Jahre früher aufeinandergetroffen wären. "Es hat 36 Jahre gedauert, bis ich so weit war", erklärte Macaulay. Brenda ergänzte: "Aber es hätte sich nicht anders ergeben können." Das Paar, das inzwischen verlobt ist, hat sich mit seinen zwei Söhnen ein stabiles, liebevolles Zuhause aufgebaut.

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress / Kay Blake / ZUMA Press Wire Macaulay Culkin und Brenda Song

Anzeige Anzeige