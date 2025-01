Macaulay Culkin und Brenda Song offenbaren Hochzeitspläne

Macaulay Culkin (44) und Brenda Song (36) haben in ihrem ersten gemeinsamen Interview über ihre Hochzeitspläne gesprochen. Der "Kevin - Allein zu Haus"-Star und die Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Hotel Zack & Cody", sind seit 2017 ein Paar und seit drei Jahren verlobt. Gegenüber dem Magazin Cosmopolitan erzählten die beiden, dass sie sogar darüber nachgedacht hätten, heimlich zu heiraten. Brenda gestand aber scherzhaft: "Wenn wir durchbrennen würden, würde meine Mutter einen Herzinfarkt bekommen, weil sie nicht dabei wäre." Trotz der langen Beziehung und der gemeinsamen Kinder – dem dreijährigen Dakota und dem zweijährigen Carson – empfänden sie keinen Druck für eine große Hochzeit.

Das Paar, das sonst sehr zurückgezogen lebt, teilte auch Details über seine besondere Verbindung. Die beiden lernten sich in Seth Greens (50) Haus kennen und Brenda erinnerte sich, dass sie erst wenig beeindruckt von ihm gewesen sei. Doch Macaulay habe nicht locker gelassen und ihr später eine empfindsamere Seite gezeigt, die sie berührt habe. "Ich konnte sehen, dass hinter seiner Fassade jemand sehr Sensibles und Intelligentes steckt", erklärte sie im Interview mit Cosmopolitan. Beide betonen, wie sehr sie sich gegenseitig stärken. Macaulay schwärmte: "Brenda ist in einer Weise ermutigend, wie ich es nie zuvor erlebt habe." Brenda wiederum schätze, wie er ihre temperamentvolle Art ausgleicht und sie gleichzeitig unterstützt.

Macaulays und Brendas Beziehung scheint auf tiefem gegenseitigem Verständnis und Respekt zu beruhen. Die beiden gaben an, dass sie für ihre gemeinsamen Söhne beschlossen hätten, auf eine Nanny zu verzichten, um möglichst viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Stattdessen hilft Brendas Mutter gelegentlich aus, wenn die beiden beruflich eingespannt sind. Macaulay, der in den 90er Jahren durch seine Kinderrollen weltberühmt wurde, und Brenda, die als Schauspielerin asiatischer Herkunft in Hollywood ihren Weg machen musste, fanden in ihrer Liebe offenbar das perfekte Gleichgewicht. "Ich habe das Gefühl, dass du mir hilfst, mich zu entspannen, und ich helfe, das Feuer in dir zu entfachen", sagte Brenda direkt zu Macaulay – ein Satz, der zeigt, wie gut die beiden sich ergänzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song, Academy Museum Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song mit ihrem Sohn Dakota, Dezember 2023

Anzeige Anzeige