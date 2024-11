Michael J. Fox genießt Gala im Beisein seiner ganzen Familie

Michael J. Fox (63) hat sich gemeinsam mit seiner Familie bei einer seltenen öffentlichen Veranstaltung gezeigt. Am Wochenende posierte der an Parkinson erkrankte Schauspieler mit Ehefrau Tracy (64) und den vier gemeinsamen Kindern Sam, den Zwillingen Aquinnah und Schuyler sowie Esmé auf dem roten Teppich des Casa Cipriani in New York City. Anlass war die jährliche Wohltätigkeitsgala seiner Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, die sich der Unterstützung der Parkinson-Forschung widmet.

Die Gala, die dieses Jahr unter dem Motto "Auf dem Weg zur Heilung von Parkinson ist etwas Komisches passiert" stattfand, versammelte über 700 Freunde und Unterstützer zu einem unvergesslichen Abend voller Musik und Comedy. Michael war selbst auf der Bühne und spielte Gitarre zu einem Auftritt der Sängerin Stevie Nicks (76), was wohl für große Begeisterung im Publikum sorgte. Sein musikalischen Talent bewies der Zurück in die Zukunft-Star erst im vergangenen Juni, als er gemeinsam mit Coldplay vor Tausenden von Zuschauern auf der Bühne den Song "Fix You" rockte – der Filmstar bewies wieder einmal, dass er sich von der schrecklichen Krankheit nicht den Spaß am Leben nehmen lässt.

Michael erhielt die Parkinson-Diagnose bereits im Alter von 29 Jahren. Die Erkrankung war und ist stets eine große Last für ihn, wie er einst im Interview mit The Guardian zu verstehen gab. "Ich hasse es. Es ist scheiße. Es ist ein Stück Scheiße. Es ist schwer, morgens aufzustehen und weiterzumachen", erklärte er. Doch er ließ sich nicht unterkriegen und nutzt seither seine Bekanntheit, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen. Im Jahr 2000 gründete der 63-Jährige seine eigene Stiftung, die seitdem über 116 Millionen Dollar für die Forschung gesammelt hat.

Getty Images Michael J. Fox im November 2024

Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

