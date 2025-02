Zieht Elon Musk etwa bald in ein Schloss nach Deutschland?

Elon Musk (53) ist ein großer Fan von Deutschland – daraus machte der umstrittene Unternehmer nie ein Geheimnis. Regelmäßig besucht er den deutschen Boden und baute sogar das einzige europäische Werk seiner Firma Tesla in der Nähe von Berlin auf. Aktuell soll Elon eine Bleibe in Europa suchen und bekommt jetzt ein schmackhaftes Angebot. Der US-Amerikaner stellt sich angeblich vor, in einem Schloss zu leben, wenn auch am liebsten in Norditalien. Ein polnischer Unternehmer stellte ihm schon seinen Besitz zur Verfügung. Nun bietet ihm aber auch ein deutscher Millionär seinen Grundbesitz, das Schloss Rammelburg im Harz, an. "Es wäre doch besser, wenn Musk nach Deutschland kommt, statt nach Polen", meint dieser zu Bild. Von Schloss Rammelburg sei der Weg zum Tesla-Werk sehr viel kürzer als aus Polen.

Das Schloss aus dem 13. Jahrhundert soll zwar in einem guten Zustand sein, aber es wurde ein Betrag von rund 50 Millionen Euro geschätzt, der investiert werden müsste. Für Elon wäre das sicher ein leicht aufzubringender Betrag. Der Space-X-Gründer gilt als einer der reichsten Menschen der Welt und setzt sein Geld gerne ein, um neue Ideen zu verwirklichen – sei es sein Raumfahrtunternehmen oder die E-Auto-Marke Tesla. Außerdem kaufte er 2022 die Social-Media-Plattform Twitter auf und nannte sie ein Jahr später in X um. Zuletzt sorgte der 53-Jährige für Aufsehen, weil er mit dem Gedanken spielte, die Video-App TikTok ebenfalls zu kaufen – die wurde im Januar in den USA kurzzeitig abgeschaltet, ist mittlerweile aber wieder online.

Bei all seiner Kaufkraft gilt Elon weltweit als kritischer Unternehmer. Der mehrfache Vater sorgte zum einen mit seinem Umgang mit seinen Kindern für Schlagzeilen – so ist das Verhältnis zu seiner Tochter Vivian, die als Junge geboren wurde, derzeit angespannt, weil es ihm schwerzufallen scheint, sie als Trans-Person zu akzeptieren. Zum anderen sorgt auch seine Freundschaft zum frisch ernannten US-Präsidenten Donald Trump (78) immer wieder für kritische Stimmen. Donald holte ihn sogar als Leiter des Departments of Government Efficiency in sein politisches Team. Zusätzlich durfte Elon zusammen mit seinem Sohn X Æ A-12 auch die Silvesterparty des Politikers besuchen.

Getty Images Elon Musk im September 2015

Getty Images Elon Musk und Donald Trump im November 2024

