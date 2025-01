Elon Musk und sein Sohn feierten Silvester mit Donald Trump

Donald Trump (78) und seine Frau Melania Trump (54) feierten den Jahreswechsel in ihrem prunkvollen Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Unter den hochkarätigen Gästen befand sich auch Elon Musk (53), der mit seinem vierjährigen Sohn X AE A-XII auf den Schultern zur Feier erschien. Die ausgelassene Party bot eindrucksvolle Momente: So tanzten Trump und Musk beispielsweise gemeinsam zu Klassikern wie "Y.M.C.A.". Wie Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen, waren unter anderem auch Prominente wie der Premierminister Australiens, Scott Morrison, sowie Familienmitglieder des Politikers anwesend – darunter Donald Trump Jr. (47) mit seiner neuen Freundin Bettina Anderson.

Für einen besonderen Moment sorgte Trumps Schwiegertochter Lara Trump, die den Gästen als Sängerin ein kleines Konzert bot, darunter ihre Interpretation von "I Won’t Back Down" von Tom Petty. Elon zog währenddessen mit seinem Sohnemann viele Blicke auf sich – er schien den Kleinen gar nicht von seinen Schultern zu nehmen, tanzte und alberte mit ihm den ganzen Abend herum. Den festlichen Rahmen des Abends untermalten viele elegante Outfits: Elon erschien im stilvollen Smoking mit Fliege, passend gekleidet auch sein Sohn, während Melania in einem glamourösen Kleid mit Beinschlitz strahlte.

Für Elon Musk war dies nur ein weiterer Moment, der ihn in das öffentliche Rampenlicht rückte. Der Unternehmer, bekannt für seine Visionen und Erfolge mit Unternehmen wie Tesla und SpaceX, pflegt seit Jahren Verbindungen zu Spitzenpolitikern und Multiplikatoren. Zu Donald Trump scheint er eine sehr gute Beziehung zu haben, denn der wiedergewählte US-Präsident hat ihn kürzlich zum Co-Leiter des Departments of Government Efficiency ernannt. Neben seinen Firmen und seiner aufflammenden politischen Karriere ist der 53-Jährige auch Vater von elf Kindern von drei Frauen. X AE A-XII ist eines seiner drei Kids, die er mit der Sängerin Grimes hat. Mit ihr streitet er sich seit Langem um das Sorgerecht für die Sprösslinge.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk mit seinem Sohn X AE A-XII im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk und sein Sohn X Æ A-Xii in Brandenburg, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige