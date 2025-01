Harald Glööckler trauert: Abschied von seinem Hund Billy

Modeschöpfer Harald Glööckler (59) hat seinen geliebten Hund Billy verloren. Der Papillon-Rüde, der mehr als 14 Jahre an seiner Seite war, verstarb in der Nacht beim Züchter, wo er auch geboren wurde. "Ich war per Video zugeschaltet und habe mit ihm gesprochen, weil er nicht allein sterben sollte. Es war schrecklich", teilte Harald auf Instagram mit. Der Designer, der in der Vergangenheit immer wieder von seiner besonderen Verbindung zu dem Zwerghund sprach, ist tief getroffen. "Ich glaube, er wollte gehen", sagte er weiter. Bereits länger hatte Billy mit gesundheitlichen Problemen wie Herz- und Lungenbeschwerden zu kämpfen.

Billy, den Harald als seinen "besten, treuesten Freund" bezeichnete, war mehr als ein Haustier. Der Designer beschrieb ihn als "Engel auf vier Füßen" und berichtete, dass die beiden fast unzertrennlich waren. In ihren gemeinsamen Jahren begleitete Billy Harald nicht nur im Alltag, sondern auch in der Öffentlichkeit, etwa bei TV-Auftritten, bei denen der entzückende Vierbeiner regelmäßig für Aufmerksamkeit sorgte. Dennoch habe Harald zuletzt gespürt, dass der Lebenswille seines tierischen Begleiters schwinde. Billys Verlust ist für den sonst so extravaganten Modeschöpfer ein schwerer Schlag, doch ein Nachfolger ist aktuell keine Option für ihn. "Billy kann man nicht ersetzen", erklärte er.

Harald Glööckler ist bekannt für seine Vorliebe für Glamour und seine auffällige Persönlichkeit, doch privat zeigte er sich oft von seiner sanften und emotionalen Seite – besonders in Verbindung mit seinem Hund. Tiere haben in seinem Leben schon immer eine bedeutende Rolle gespielt, doch Billy schien einen besonderen Platz in seinem Herzen eingenommen zu haben. Die Entscheidung, Billy nach seinem Tod einäschern zu lassen, begründet der Designer damit, dass er mit Friedhöfen nichts anfangen könne. Trotz seiner Trauer bleibt die Hoffnung, eines Tages wieder einem Hund ein Zuhause zu geben: "Irgendwann ja. Aber jetzt nicht."

Getty Images Harald Glööckler, Designer

Schroeder / face to face Harald Glööckler und Ex-Mann Dieter Schroth, TV-Bekanntheiten

