Dschungelcamp-Kandidatin Nina Bott hat einen schwachen Magen

Für Nina Bott (47) beginnt bald das Abenteuer Dschungelcamp – und die Schauspielerin hat am Frankfurter Flughafen gegenüber der Bild offenbart, dass sie sich mit gemischten Gefühlen auf die Zeit im australischen Urwald vorbereitet. Besonders wegen ihrer "direkten Leitung zum Kotzreiz", wie sie es selbst ausdrückt, ist ihr die Teilnahme nicht ganz geheuer. "Ich kann es eigentlich nicht mal im Fernsehen sehen, wenn jemand etwas Ekliges isst", verriet der ehemalige GZSZ-Star. Besonders herausfordernd stellt sie sich Situationen vor, in denen ihre Mitstreiter direkt vor ihr mit Dschungel-Spezialitäten kämpfen müssen. Trotzdem geht sie optimistisch ins Rennen: "Falls jemand ohne Sterne zurückkommt, bin ich die Letzte, die das wem übelnimmt."

Das Dschungel-Abenteuer hat Nina schon lange im Kopf – und sie hat sich gründlich vorbereitet. So verzichtet sie aktuell auf Kaffee und Zucker, um sich an die überschaubare Ernährung im Camp zu gewöhnen. Auch ihrer Angst vor Spinnen sagt sie den Kampf an: Seit bekannt wurde, dass sie ins Dschungelcamp geht, bringt sie die Tiere zu Hause nicht mehr mit einem Glas nach draußen, sondern packt sie mutig mit der Hand. Trotzdem gibt sie zu, ein gewisses Maß an Nervosität zu verspüren. Ihre Einstellung bleibt jedoch optimistisch: "Fürs Team finde ich bestimmt einen Weg", zeigt sich die Schauspielerin kämpferisch.

Privat ist Nina Bott für ihre positive und bodenständige Art bekannt. Sie ist Mutter von vier Kindern und meistert seit Jahren den Spagat zwischen Familienleben und Karriere. Nachdem sie mit erfolgreichen TV-Formaten wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder Alles was zählt, ein breites Publikum begeisterte, zieht es sie nun in den australischen Dschungel. Ihre Fans dürfen gespannt sein, wie die leidenschaftliche Hamburgerin diese Herausforderung meistert – und ob ihr Training gegen Spinnen und Dschungelkost Früchte trägt. Eines ist sicher: Im Camp wird sie sich aus ihrer Komfortzone bewegen müssen.

Anzeige Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige