Herzogin Meghan arbeitet an neuem Liebesfilm für Netflix

Herzogin Meghan (43) wagt sich an ein neues Netflix-Projekt: Wie Daily Mail berichtet, arbeitet die ehemalige Schauspielerin derzeit an der Verfilmung des Liebesroman-Bestsellers "Meet Me at the Lake" von Carley Fortune. Obwohl sich das Projekt noch in der Entwicklung befindet und bisher kein offizieller Produktionsstart bekannt ist, sorgt die Ankündigung bereits für Schlagzeilen. Schon bald wird Meghan in ihrer neuen Koch- und Lifestyleserie "With Love, Meghan", die – etwas verspätet – am 4. März auf Netflix startet, zu sehen sein.

Das Filmprojekt ist eingebettet in einen lukrativen Deal, den Meghan und Prinz Harry (40) mit Netflix abgeschlossen haben – angeblich über 100 Millionen Dollar (umgerechnet 96.126.117 Euro). Die in letzter Zeit aufgekommenen Gerüchte um Spannungen zwischen dem Streamingdienst und dem Paar weist Bela Bajaria, Chief Content Officer bei Netflix, entschieden zurück. In einem Interview erklärte sie, man freue sich, weiterhin mit Meghan und Harry zusammenzuarbeiten, und sei gespannt auf kommende Projekte. Meghan zeige sich in ihrer Kochshow von ihrer besten Seite und habe laut Bajaria ein geschicktes Händchen dafür, Lifestyle und Unterhaltung zu verbinden. Der geplante Liebesfilm könnte genau die richtige Ergänzung für das Portfolio des Paares sein.

Abseits ihrer medialen Projekte sorgt Herzogin Meghan immer wieder für Gesprächsstoff. Seit ihrem Rückzug von der britischen Königsfamilie im Jahr 2020 hat sie sich nicht nur auf karitative Arbeiten konzentriert, sondern auch immer mehr kreative Wege eingeschlagen. Zuvor war Meghan vor allem durch ihre Rolle in der TV-Serie Suits bekannt, bevor sie durch ihre Hochzeit mit Prinz Harry in den Mittelpunkt des internationalen Rampenlichts rückte. Die beiden leben heute in Montecito, Kalifornien, wo sie gemeinsam mit ihren beiden Kindern eine neue Heimat gefunden haben. Mit ihrem Netflix-Engagement scheint Meghan nun an ihre einstige Schauspielkarriere anzuknüpfen – jedoch in einer neuen, geschäftlich geprägten Rolle.

Anzeige Anzeige

Netflix Herzogin Meghan bei "With Love, Meghan"

Anzeige Anzeige

Netflix Roy Choi und Herzogin Meghan in der Show "With Love, Meghan"

Anzeige Anzeige