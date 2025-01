Herzogin Meghan verschiebt den Start ihrer Netflix-Serie

Herzogin Meghan (43) hat den Start ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" verschoben. Eigentlich sollte die achtteilige Serie über die kalifornische Lebensart am 15. Januar veröffentlicht werden. Der neue Termin wurde nun auf den 4. März gesetzt. Grund dafür sind die verheerenden Waldbrände, die Südkalifornien erschüttert haben, wie der Streaming-Dienst bestätigt. Meghan erklärt in einem Statement, dass sie ihren Heimatstaat unterstützen wolle: "Ich bin meinen Partnern bei Netflix dankbar, dass sie mich bei der Verzögerung des Starts unterstützt haben, da wir uns auf die Bedürfnisse derjenigen konzentrieren, die von den Waldbränden in meinem Heimatstaat Kalifornien betroffen sind." Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Harry (40) hat sie bereits Hilfe vor Ort geleistet.

Der Fokus von Meghans Serie liegt auf der kalifornischen Lebensweise. Meghan zeigt sich im Trailer bei Tätigkeiten wie dem Kochen, Blumenarrangieren oder der Pflege eines Bienenstocks und betont: "Ich überrasche die Leute mit Momenten, die ihnen zeigen, dass ich wirklich an sie denke." Doch statt Promotion für die Serie steht aktuell Hilfsarbeit auf dem Programm. Meghan und Harry haben in den letzten Tagen mit ihrer Archewell Foundation Spenden für die Opfer gesammelt und die World Central Kitchen in Pasadena besucht, um Lebensmittel und Hilfsgüter zu verteilen. Auf ihrem Anwesen in Montecito haben sie zudem Freunde und Verwandte aufgenommen, die wegen der Brände evakuiert werden mussten.

Für Meghan, die aus Los Angeles stammt, hat Kalifornien eine besondere Bedeutung. Sie lebt dort mit ihrer Familie, seit sie 2020 gemeinsam mit Harry aus dem britischen Königshaus ausgetreten ist. Die beiden haben sich in Montecito ein neues Zuhause geschaffen, wo sie zurückgezogen mit ihren Kindern Archie (5) und Lilibet (3) leben. Trotz ihres royalen Hintergrunds legen die Sussex-Royals Wert darauf, sich für gesellschaftliche Belange einzusetzen.

Anzeige Anzeige

Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling bei "With Love, Meghan"

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, August 2024