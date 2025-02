Danny Cipriani bestätigt die Trennung von AnnaLynne McCord

Danny Cipriani (37) hat bestätigt, dass er und die Hollywood-Schauspielerin AnnaLynne McCord (37) kein Paar mehr sind. Das verriet der ehemalige Rugby-Star kürzlich bei einem Event in Leicester Square. Nachdem die beiden neun Monate zusammen waren, soll die Fernbeziehung letztlich zu einer Belastung geworden sein. Danny erklärte gegenüber The Sun: "Wir sind momentan nicht zusammen, aber wir sind weiterhin freundschaftlich verbunden." Ihre Unterstützung während seiner Teilnahme an der Netflix-Show von Survival-Experte Bear Grylls lobte er dennoch in den höchsten Tönen.

Die Beziehung der beiden war von Anfang an durch die Distanz belastet. Medienberichten zufolge pendelte Danny häufig zwischen Großbritannien und den USA, um Zeit mit AnnaLynne zu verbringen, doch dies forderte offenbar seinen Tribut. Hinzu kamen angebliche Streitereien und die komplizierten Umstände von Dannys laufender Scheidung, die zusätzlich eine Belastung darstellen sollen. Ihre Beziehung begann im April letzten Jahres und wurde von einer gemeinsamen Leidenschaft für Spiritualität und Reisen geprägt. Die beiden posteten in glücklicheren Zeiten Fotos von exotischen Urlauben in Ägypten und Los Angeles.

AnnaLynne spricht seit Jahren offen über ihre persönlichen Kämpfe und Erfahrungen. Die "Nip/Tuck"-Schauspielerin erzählte in Interviews von ihrer Vergangenheit, in der sie mit einer Sexsucht zu kämpfen hatte – und zeigte sich in der Öffentlichkeit immer mutig und offen. Danny hingegen durchlebt aktuell eine schwierige Phase: Seine Ehe mit Victoria Rose endete nach nur zwei Jahren unter turbulenten Umständen. Trotz dieser Rückschläge scheinen beide bemüht, respektvoll miteinander umzugehen und Freundschaften zu pflegen – auch wenn ihre Beziehung als Paar gescheitert ist.

Instagram / dannycipriani87 AnnaLynne McCord und Danny Cipriani, 2024

Getty Images Danny Cipriani im November 2022

