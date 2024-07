So rührend erinnert sich AnnaLynne an Shannen Doherty (†53)

Vor wenigen Tagen starb Shannen Doherty (✝53) an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Nach Bekanntgabe der tragischen Neuigkeiten zollten zahlreiche Freunde der verstorbenen Schauspielerin ihren Tribut. So auch AnnaLynne McCord (37), die Shannen bei den Dreharbeiten zu "BH90210", einem Reboot der erfolgreichen Serie Beverly Hills, 90210, kennengelernt hatte. "Jeder hatte etwas über Shannen zu sagen, als bekannt wurde, dass sie zurückkommen würde, um unsere Version ihres sehr geliebten 'Beverly Hills, 90210' zu drehen", sagt AnnaLynne gegenüber Us Weekly und fügt hinzu: "Aber die Frau, die alle anderen beschrieben, und die Frau, mit der ich am Set Zeit verbracht habe, waren zwei sehr unterschiedliche Menschen. Also habe ich sie natürlich sofort geliebt."

Shannen sei eine "Rebellin" und eine "Nonkonformistin, die ihr Leben nach ihren Vorstellungen lebte" gewesen. "Das ist bedrohlich für diejenigen, die sich Trends beugen, was sie meiner Meinung nach nie getan hat. Ich habe nicht viel Zeit mit ihr verbracht, aber das war auch nicht nötig", erinnert sich AnnaLynne an die 53-Jährige. Shannens harten Kampf gegen den Krebs rechnet ihr die 37-Jährige hoch an: "Sie war in allen Bereichen die, die sie war. Durch und durch authentisch. Und sie war eine Kämpferin. Bis zum Ende."

Dass Shannen den Kampf gegen den Krebs verloren hat, teilte ihre Pressesprecherin in einem emotionalen Statement gegenüber People mit: "Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, den 13. Juli, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hat." Shannen sei während ihrer letzten Momente "von ihren Liebsten und ihrem Hund Bowie" umgeben gewesen.

Getty Images AnnaLynne McCord im Juni 2021

Instagram / theshando Shannen Doherty, TV-Serien-Bekanntheit

