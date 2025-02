Nicht getrennt? Danny Cipriani schwärmt jetzt von AnnaLynne

Kürzlich machte das Gerücht die Runde, dass der Rugby-Union-Spieler Danny Cipriani (37) und seine Freundin AnnaLynne McCord (37) ihre Beziehung beendet hätten. Doch nun deutet der Sportler höchstpersönlich an, dass die beiden doch noch ein Paar seien! Danny zeigt sich zur Premiere seiner neuen Netflix-Serie "Celebrity Bear Hunt" begeistert von seiner Liebe zu der bekannten Schauspielerin. Auf die Frage, was er nach den Dreharbeiten zu der anspruchsvollen Abenteuershow gemacht habe, gesteht er, dass er geweint habe. Laut der Daily Mail betont Danny schließlich: "Ich wollte meine Freundin sehen und ich liebe sie so sehr, also war ich emotional."

Weitere Details zu seiner Partnerin offenbart er zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht. Die Fans des 37-Jährigen dürfen sich hingegen über einige interessante Hintergründe zu der Produktion seiner Show freuen. Der dynamische Brite verrät diesbezüglich: "Es war so viel los, so viel Spannung und so viele Emotionen flossen, aber man hatte keine Zeit, sie zu verarbeiten. Du hattest keine Zeit für dich. Zeit, um zu gehen und Dinge zu tun." Erst nach Ende des Drehs überwältigte ihn ein Gefühl der Befreiung.

Danny und AnnaLynne galten bisher als absolutes Traumpaar. Sie machten ihre Liebe im April letzten Jahres in den sozialen Medien öffentlich. Die Behauptung, dass nach nicht einmal einem Jahr die Romanze beendet sei, setzte kürzlich ein Insider in die Welt. Die Quelle erklärte gegenüber der Daily Mail: "Danny und AnnaLynne haben entschieden, sich zu trennen. Sie kennen sich seit Jahren, nachdem sie sich auf der Promi-Dating-App Raya kennengelernt haben, aber eine richtige Beziehung hat für sie nicht funktioniert."

Getty Images AnnaLynne McCord and Danny Cipriani im Juni 2024

Instagram / dannycipriani87 AnnaLynne McCord und Danny Cipriani

