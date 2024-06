AnnaLynne McCord und Danny Cipriani strahlen bei Date-Night

Der ehemalige Rugby-Spieler Danny Cipriani (36) und Schauspielerin AnnaLynne McCord (36) wurden am Mittwochabend in West Hollywood beim romantischen Händchenhalten gesichtet. Das Paar hatte seine Beziehung im April erstmals öffentlich gemacht. Nun verbrachten die beiden den Abend im beliebten Restaurant Craig's. Während AnnaLynne in einem eleganten weißen Shorts-Anzug und hohen Sandalen glänzte, trug Danny eine lässige Kombination aus gestreiftem Hemd und Jeans. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, strahlen die beiden bis über beide Ohren und können die Finger kaum voneinander lassen.

Ihre Romanze begann auf der Promi-Dating-App Raya. Seitdem teilen die beiden großzügig Einblicke in ihre Beziehung. Zuletzt hatte die Beverly Hills, 90210-Darstellerin romantische Urlaubsfotos auf Instagram hochgeladen, die das Paar in verschiedenen glücklichen Momenten zeigten. AnnaLynne schwärmte dazu: "Du bringst mich sooo zum Lachen! Du bist mein Elixier." Gleichzeitig sorgte ihr Liebesglück aber auch für Ärger bei Dannys Noch-Ehefrau Victoria, die sich über die öffentliche Zurschaustellung von Dannys neuer Beziehung beklagte. Sie reagierte auf die Posts ihres Ex in ihrer Story so: "Schön zu sehen, dass mein Mann weiterlebt. Aber seine Habseligkeiten und Klamotten in unserem Haus, in unseren Schubladen, sind immer noch da."

Erst im vergangenen November hatten sich Victoria und Danny nach zwei gemeinsamen Ehejahren getrennt. Sie hätten sich in verschiedene Richtungen entwickelt. Kurz nach der Trennung zeigte sich Danny dann schon mit einer anderen Frau – das fand Victoria wiederum ziemlich "respektlos", wie ein Insider gegenüber The Sun ausplauderte.

Anzeige Anzeige

Instagram / dannycipriani87 AnnaLynne McCord und Danny Cipriani

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriarosecipriani Danny Cipriani und Victoria Rose im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Danny seine neue Beziehung so öffentlich zeigt, obwohl er noch nicht geschieden ist? Geht gar nicht! Soll er doch machen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de