Danny Ciprianis Ex Victoria Rose hat Scheidung eingereicht

Victoria Rose hat die Scheidung von ihrem Ex Danny Cipriani (36) eingereicht. Der Rugby-Star und seine Ex sind schon seit neun Monaten getrennt – er hat sogar schon eine neue Freundin. In einem Interview mit The Sun erklärt Victoria nun, dass sie die Scheidung eingereicht hat und führt auch genauere Gründe für das Ende ihrer Ehe aus: Der Sportler soll Drogen konsumiert haben. "Ich hatte es so satt. Es fing an, mich aufzuregen. Jeden Tag sagte er, er würde keine Drogen nehmen. Dann war er mittags schon wieder auf Drogen", erinnert sie sich.

Neben seinem Drogenkonsum begann ihre Ehe im vergangenen Jahr zu bröckeln, als Victoria auf Dannys Handy sah, dass er mit anderen Frauen schrieb. "Ich war schockiert und traurig. Es waren keine anzüglichen Nachrichten, aber er sagte den Frauen, dass sie schön sind und dass er sich mit ihnen verbunden fühlt. Das ist nicht die Art von Nachrichten, die man von seinem Mann lesen möchte", führt die Britin aus. Danach hatten Danny und Victoria einen riesigen Streit, der in der Trennung endete.

Mittlerweile ist Danny wieder neu vergeben. Einige Monate nach der Trennung teilte er erste Bilder mit der Beverly Hills, 90210-Bekanntheit AnnaLynne McCord (37). Das fand Victoria damals alles andere als gut und sie regte sich im Netz auf. Noch immer scheint sie sauer auf Danny zu sein – erst kürzlich beschwerte sie sich in ihrer Instagram-Story, dass er sich nicht mehr bei ihrer Enkelin melden würde.

Instagram / victoriarosecipriani Victoria Rose und Danny Cipriani im Oktober 2023

Getty Images AnnaLynne McCord und Danny Cipriani im Juni 2024

