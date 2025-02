Dschungel-Fronten zwischen Maurice und Timur verhärten sich

Maurice Dziwak (26) musste an Tag elf im Dschungelcamp zittern. Der Realitystar und seine Mitstreiterin Edith Stehfest erhielten die wenigsten Anrufe, doch das Lager verlassen musste keiner der beiden. Trotzdem beschäftigte das "vielleicht" von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) den selbst ernannten Löwen so sehr, dass ihm das eine oder andere Tränchen die Wange herunterkullerte. Timur Ülker (35) versuchte, seinen Camp-Genossen daraufhin aufzumuntern und erzählte ihm von einer schlimmen Diagnose, die seine Tochter in der Vergangenheit erhielt. "Als die kam, haben wir uns gesagt, können den Kopf nicht hängen lassen, wir müssen weiterkämpfen", erinnerte sich der GZSZ-Star. Er habe Maurice damit sagen wollen, dass er den Mut nicht verlieren solle – denn Wunder geschehen!

Doch Maurice bekam diese Worte offenbar in den falschen Hals. Er deutete Timurs Aufmunterungsversuch als Aufmerksamkeitsschrei. "Das passt doch von vorne bis hinten", resümierte er und bat den Familienvater, unter vier Augen zu sprechen. "Weißt du, wie das für mich rüberkam? Dass du den Fokus dann in dem Sinne auf dich holen möchtest und die Herzen der Zuschauer mit einer emotionalen Story haben möchtest", erklärte Maurice. Timur reagierte daraufhin verärgert: "So was zu sagen, ist schon so dermaßen abscheulich. Du redest gerade über meine Tochter und ich finde, du solltest dich schämen." Er finde, der frischgebackene Vater sollte sich bei seiner Frau und seiner Tochter entschuldigen. Die Reaktion konnte Maurice nicht verstehen und meinte, sie sei übertrieben.

Wirft man einen Blick in die Kommentare auf Instagram, wird schnell klar: Maurice hat sich mit dieser Aussage selbst ins Bein geschossen! "Dass Maurice die Situation so dreht, ist wirklich heftig. Hätte ich nie erwartet", "Was stimmt mit Maurice nicht?! Da versucht wohl jemand, die große Konkurrenz auszuschalten" und "Wenn Maurice jetzt nicht fliegt, weiß ich auch nicht ... Absolutes No-Go", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren. Könnte er sich damit seine Chance auf die Krone verspielt haben?

RTL Timur Ülker, Dschungelcamp-Kandidat 2025

RTL Maurice Dziwak im Dschungelcamp 2025

