Dschungel-Umfrage: Auf welchen Star könnt ihr verzichten?

Im Dschungelcamp wird es von Tag zu Tag leerer. Von anfänglich zwölf Stars sind mittlerweile nur noch acht übrig. Zuletzt musste Sam Dylan (33) das Feld räumen, da für ihn die wenigsten Zuschauer angerufen haben. Und welchen Star soll es als Nächstes treffen? Womöglich Edith Stehfest? Die DJane musste in den vergangenen Tagen schon einige Male um ihren Verbleib bangen. Vor zwei Tagen hätte sie das Camp eigentlich auch schon verlassen müssen, weil sie die wenigsten Anrufer hatte – zu ihrer Erleichterung durfte sie aber dennoch bleiben, da ein Exit an diesem Abend von RTL gestrichen wurde.

Die Blondine war jedoch nicht die einzige, die in dieser Woche zittern musste. Auch Timur Ülker (35), Anna-Carina Woitschack (32), Jörg Dahlmann (66) und Maurice Dziwak (26) bekamen schon von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) zu hören, dass es sie vielleicht treffen könnte. Letzterer hatte an dem Fakt, dass er für die Zuschauer anscheinend zu uninteressant ist, im Nachhinein noch eine ganze Weile zu kauen. Ziemlich gut lief es zuletzt allerdings für Alessia Herren (23) und Lilly Becker (48). Unter anderem die Ex-Frau von Boris Becker (57) konnte erst gestern wieder in der Dschungelprüfung beweisen, wie zielstrebig sie ist und was in ihr steckt. Ähnlich gut läuft es für Pierre Sanoussi-Bliss. Der Schauspieler katapultierte sich im Laufe der Zeit mit einem Humor an die Spitze der Favoritenliste. Doch haben die Zuschauer seine gelassene Art womöglich langsam ab satt? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Mit Sams Exit sind es bereits vier Stars, die das Format ohne den Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" verlassen mussten. Als Erstes traf es Jürgen Hingsen (67). Zur Überraschung der meisten musste sich dann einen Tag später Yeliz Koc (31) von ihren Mitstreitern verabschieden. Anschließend traf es Nina Bott (47) und gestern dann Reality-TV-Bekanntheit Sam.

RTL Jörg Dahlmann und Maurice Dziwak im Dschungelcamp

RTL Dschungelcamp-Kandidatin Yeliz Koc

