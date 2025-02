Hoden essen: So eklig ist Edith und Lillys Dschungelprüfung

Die Dschungelcamp-Kandidaten Edith Stehfest und Lilly Becker (48) müssen in der heutigen Dschungelprüfung beweisen, dass sie einen starken Magen haben: Bei "Dinieren oder Blamieren" müssen sie neun Quizfragen beantworten. Wer als Erster buzzert, darf die Frage beantworten und muss nur die Hälfte des Gerichts essen. Der andere muss das Vorgesetzte komplett essen. Dabei bekommt jeder einen halben Stern pro Schmaus – vorausgesetzt, sie schaffen es, das Gericht in der vorgegebenen Zeit zu verspeisen. Während der Prüfung hängen sich Edith und Lilly richtig rein. Gegen Ende läuft die Prüfung allerdings nicht mehr so richtig gut – die Zeit reicht einfach nicht aus, um die Widerlichkeiten zu verschlingen. Doch wie viele Sterne können sie letztendlich erspielen? Mit ihren Bemühungen sichern sich die Camperinnen zumindest vier von neun Sternen. "Riesen Respekt", kommentiert Moderator Jan Köppen (41) die Leistung der beiden und Sonja Zietlow (56) stimmt zu: "Ich finde, ihr habt das bombe gemacht."

Vor der Prüfung kündigten Sonja und Jan zusammen mit dem Show-Arzt Dr. Bob (75) an, dass die Prüfung extrem eklig wird. Dabei versprachen sie nicht zu viel: Unter anderem müssen die beiden einen Sau-Darm, australische Strandwürmer, Ziegen-Anus, Gehirn, Schafsbock-Hoden, Krokodil-Herz, Lamm-Magen, Zunge und Büffel-Vagina verspeisen. Dabei bringt vor allem das Gehirn die beiden Frauen an ihre Grenzen: Sie spucken die Masse aus und verzichten damit auf den dazugehörigen Stern. Bei den Hoden sieht das ähnlich aus, auch bei dem Gericht erspielten sie keinen Stern. Doch auch die Zeit ist knapp bemessen: Trotz heftiger Bemühungen läuft immer wieder der Countdown ab, bevor die Gerichte verspeist sind.

Für Edith kam die Prüfung und damit die Chance, sich zu beweisen, eigentlich genau richtig – die Sängerin hatte bei der gestrigen Rauswahl die wenigsten Anrufe und hätte das Camp eigentlich verlassen müssen. Sonja und Jan verkündeten jedoch, dass niemand seine Sachen packen muss und die Stimmen mit denen des heutigen Tages zusammengerechnet werden. Die Fans waren darüber aber ganz und gar nicht begeistert: Sie unterstellten dem Sender, Edith absichtlich weiter im Camp behalten zu wollen. "War klar, dass ausgerechnet bei Edith niemand rausfliegt… Wer es glaubt" und "Ein Schelm, wer dabei an Manipulation und Berechnung seitens des Senders denkt", kommentierten genervte Fans unter einem Instagram-Beitrag des offiziellen Show-Accounts.

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin 2025

RTL Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

