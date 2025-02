Fußballlegende Cristiano Ronaldo wird heute 40 Jahre alt

Cristiano Ronaldo hat einen besonderen Grund zum Feiern: Der portugiesische Fußballspieler wird heute, am 5. Februar 2025, 40 Jahre alt. Vor diesem Meilenstein ging es der Kicker eher entspannt an und teilte mit seinen rund 648 Millionen Followern einen Schnappschuss von sich auf Instagram. "Letzter Kältesport vor 40", betitelte er das Foto, auf dem er seine zwei Daumen nach oben zeigte. Dabei saß der Sportler gemütlich auf einem Sofa und hatte seine Beine hochgelegt. Um diese befanden sich zwei Waden-Pads für eine Kältebehandlung.

Die Fans sind total begeistert von dem Beitrag ihres Vorbilds und stimmen in den sozialen Medien in die herzlichen Geburtstagsgratulationen ein. "Happy Birthday, mein Idol!", wünscht beispielsweise ein Nutzer, und ein anderer schreibt: "Wow, die Zeit verfliegt einfach so schnell, Legende!" Außerdem äußert sich ein Bewunderer mit den herzlichen Worten: "Lieber Cristiano Ronaldo (40), alles Gute zum Geburtstag für den absoluten Champion. Heute nehme ich mir einen Moment Zeit, um nicht nur deine außergewöhnliche Karriere zu feiern, sondern auch den unnachgiebigen Geist, der dich von den Straßen Funchals in Madeira bis hin zur Weltbühne geprägt hat – wo dein Name in die Geschichte eingegangen ist."

Cristiano gehört zu den weltweit bekanntesten Fußballspielern – und ist nach wie vor einer der Topverdiener im Sport. Der Beginn seiner Karriere geht dabei bis in seine Jugend zurück, in der er als jüngstes von vier Kindern in einfachen Verhältnissen auf der Insel Madeira aufwuchs. Mit 18 Jahren gelang dem gebürtigen Portugiesen schließlich der große Durchbruch und er wurde von Manchester United unter Vertrag genommen. Privat ist der Profifußballer seit 2016 mit Georgina Rodríguez (31) liiert und hat fünf Kinder.

Anzeige Anzeige

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, Fußballprofi

Anzeige Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldos Partnerin Georgina Rodríguez mit ihren Kindern, Dezember 2023

Anzeige Anzeige