Cristiano Ronaldo ist auch 2024 wieder Topverdiener im Sport

Cristiano Ronaldo (39) hat es wieder getan: Der portugiesische Fußball-Superstar wurde vom Wirtschaftsmagazin Forbes bereits zum vierten Mal in Folge zum bestverdienenden Sportler des Jahres gekürt. Mit beeindruckenden 260 Millionen Dollar (rund 250 Millionen Euro) Einnahmen im Jahr 2024 überflügelt er seine Konkurrenten deutlich. Allein 200 Millionen Dollar dieser Einnahmen stammen aus seinem Vertrag mit dem saudischen Klub Al-Nassr FC, die übrigen 60 Millionen Dollar kommen durch seine Partnerschaften mit Marken wie Nike, Binance und Herbalife zusammen. Damit lässt Ronaldo andere Sport-Größen wie Lionel Messi (37) weit hinter sich – dieser kickt aktuell für Inter Miami und belegt mit 128 Millionen Dollar lediglich den dritten Platz.

Interessant ist, dass die Spitze der Liste nicht nur vom Fußball dominiert wird. Auf Platz zwei der Verdienstliste ist Golfer Jon Rahm (30), der 207 Millionen Dollar einstreichen konnte – viele davon durch seinen Wechsel zur von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour. Auch weitere Fußballer wie Neymar Jr. (32) und Karim Benzema (37), die ebenfalls in der Saudi-Pro-Liga aktiv sind, finden sich unter den Topverdienern. Besonders frappierend ist jedoch die Abwesenheit europäischer Stars wie David Alaba (32) und Jakob Pöltl (29): Diese schafften es mit jeweils rund 20 Millionen Dollar Verdienst nicht einmal in die Top 50.

Cristiano ist wohl das bekannteste Gesicht des internationalen Fußballs. Der 39-jährige, fünffache Ballon-d'Or-Gewinner ist auch außerhalb des Spielfelds eine globale Marke, die allein auf Instagram 646 Millionen Fans anspricht. Mit insgesamt fünf Kindern, die er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Georgina Rodríguez (30) großzieht, legt er im Privaten großen Wert auf ein erfülltes Familienleben. Bereits in früheren Interviews betonte er mehrfach, wie wichtig ihm seine Familie ist: "Sie gibt mir Kraft, sowohl auf als auch abseits des Platzes." Trotz seines vergleichsweise hohen Alters plant Cristiano noch kein konkretes Karriereende. "Ich weiß nicht, ob ich bald zurücktrete, in zwei oder drei Jahren", erklärte er im August dieses Jahres im Gespräch mit dem Sender Now: "Ich bin glücklich in dieser Mannschaft, fühle mich im Land und in der Liga wohl. Daher ist es am wahrscheinlichsten, dass ich meine Karriere bei Al-Nassr beenden werde."

Getty Images Lionel Messi und Neymar Jr., Januar 2023

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kinder im Juni 2024

