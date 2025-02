Tag 13 im Dschungel: Fans wollen diesen Star fliegen sehen

In wenigen Tagen gibt es einen neuen Dschungelkönig oder eine neue Dschungelkönigin. Aktuell kämpfen noch acht Stars um ihren Verbleib im Dschungelcamp. Aber wer konnte die Zuschauer bisher am wenigsten von sich überzeugen? Eine aktuelle Promiflash-Umfrage [Stand: 5. Februar, 17:44 Uhr] bringt Licht ins Dunkel und zeigt, wen die Fans am 13. Tag fliegen sehen wollen. Von insgesamt 2.029 Lesern haben 916 dafür gestimmt, dass sie auf Edith Stehfest verzichten können. Das sind umgerechnet 54,1 Prozent. Aktuell darf sich auch Maurice Dziwak (26) nicht in Sicherheit wiegen. Den Realitystar wollen immerhin 294 Leser (14,5 Prozent) aus dem Dschungel haben.

Lilly Becker (48) konnte ihren Platz in den Herzen der Zuschauer bisher konsequent verteidigen. Gerade einmal 2,2 Prozent wollen das Model nicht länger im Dschungelcamp sehen. Auch Alessia Herren (23) konnte die Fans mit ihrer erstaunlich ruhigen Art von sich überzeugen. Im guten Mittelfeld ordnen sich Pierre Sanoussi-Bliss, Timur Ülker (35) und Anna-Carina Woitschack (32) ein. 255 Leser vergaben ihre Stimme an Jörg Dahlmann (66). Umgerechnet können 12,6 Prozent auf den Kommentator verzichten.

An Tag zwölf musste Sam Dylan (33) seinen Platz räumen. Für viele Zuschauer war sein Exit ein wahrer Schock. Einige Fans unterstellten dem Sender sogar, nachgeholfen und die Anruferzahlen manipuliert zu haben. "Die Anruferzahlen passen einfach so null zu den Social-Media-Kommentaren", ärgerte sich beispielsweise ein Nutzer auf Instagram.

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin

RTL Sam Dylan im Dschungelcamp 2025