Sams Rauswurf: Dschungel-Fans glauben an Voting-Manipulation

Der gestrige Dschungelcamp-Exit war für viele Zuschauer überraschend und schockierend zugleich. Sam Dylan (33) musste seine Siebensachen packen und den australischen Urwald verlassen – und das, obwohl die Reality-TV-Diva in den ersten Tagen für das meiste Drama und somit die meiste Unterhaltung sorgte. Dass Sam an Tag zwölf die wenigsten Anrufe bekommen haben soll, zweifeln nun unzählige Fans an. "Die Anruferzahlen passen einfach so null zu den Social-Media-Kommentaren", lautete unter anderem ein Kommentar auf Instagram.

Auch viele weitere Fans vermuten, dass es bei dem Exit nicht mit rechten Dingen zuging. "Ich bin wirklich kein Fan von Sam, aber diese Auswertung kann ich nicht glauben", "Das ist jetzt ein Fake. Hier entscheidet RTL, wer rausgeht. Ab heute brauche ich ja nicht mehr gucken. [...] Schade RTL, dass ihr nicht ehrlich seid mit den Anrufen" und "Leider kommt es sehr manipuliert rüber, was ihr da mit den angeblichen Anrufen macht", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Fans dem Sender Kalkül unterstellen. An Tag elf des Dschungelcamps musste zur Überraschung unzähliger Zuschauer kein Promi gehen. Genau an diesem Tag hatten Edith Stehfest und Maurice Dziwak (26) die wenigsten Anrufe, was vielen Dschungel-Liebhabern sauer aufstieß. Auch hier hagelte es auf Social Media Kommentare wie: "Ein Schelm, wer dabei an Manipulation und Berechnung seitens des Senders denkt."

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan bei der Dschungelprüfung an Tag sechs, Januar 2025

Anzeige Anzeige

RTL Maurice Dziwak und Edith Stehfest im Dschungelcamp

Anzeige Anzeige