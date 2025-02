Das waren Jörg Dahlmanns Highlights im Dschungelcamp 2025

Für Jörg Dahlmann (66) ist das Abenteuer Dschungelcamp leider vorbei. In einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash lässt der Kommentator nun seine aufregende Zeit Revue passieren. "Die schönste Erfahrung war für mich ja die Prüfung natürlich – und zwar einmal der Sprung. Ich hätte niemals im Leben gedacht, dass ich aus 15 auf 50 Metern in die Tiefe kopfüber stürzen würde", merkt er stolz an und ergänzt: "Da hätte ich immer vorher gesagt: 'Nee, da habe ich total Bammel vor, würde ich nie im Leben machen. Selbst wenn man mir Geld geboten hätte.'"

Laut Jörg weckte die Prüfung "so viel Adrenalin" in ihm, dass er hungrig auf mehr geworden sei und am liebsten zu allen weiteren Challenges angetreten wäre. "Dann durfte ich auch in zwei Prüfungen noch, [...] wobei die zweite dann eben mit Anna-Carina (32) abgebrochen wurde", erinnert sich der Journalist und verrät: "Ich habe mich so gefreut auf die Schlangen, das war so ein Traum von mir vorher, ich habe da gar keine Probleme mit – ich hätte mich so gefreut, wenn die so über mich darüber gekrabbelt wären."

Für Jörg war aber nicht nur alles Sonnenschein im australischen Busch. In Anwesenheit von Promiflash plaudert der 66-Jährige aus, was ihm während seiner Zeit im Camp gegen den Strich ging. "Was war meine schlimmste Erfahrung? Es war nicht so schön, wenig zu schlafen. Das ist echt hart!", behauptet er und erklärt daraufhin: "Ich bin so der 18-Stunden-Schläfer und wenn du dann eben Nacht für Nacht durchmachen musst und den Schlaf ja auch nicht aufholen darfst tagsüber, das war schon heftig." Aber auch der Zoff am Lagerfeuer kam bei Jörg weniger gut an: "Dass da zu viel Beef war und zu viel Streit. [...] Wenn gelästert wurde – Lästern ist eine Scheißnummer. Ich finde immer, dass man Probleme eins zu eins unter vier Augen und unter vier Ohren klären muss – und nicht vor versammelter Mannschaft."

RTL Anna-Carina Woitschack und Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten Sam Dylan, Jörg Dahlmann und Anna-Carina Woitschack

