Bei Edith und Alessia eskaliert Streit um Dschungel-Toilette

Im Dschungelcamp fliegen die Fetzen! Von Tag zu Tag macht sich der Schlaf- und Essensentzug der Stars immer mehr bemerkbar. Am heutigen Abend kriegen sich Edith Stehfest und Alessia Herren (23) in die Haare – und das nicht wegen der Zubereitung des Abendessens, sondern wegen der Busch-Toilette. Die Musikerin ist sich sicher, dass die Tochter von Willi Herren (✝45) ein-, zweimal auf die Klobrille gepinkelt hat. Diese Unterstellung will sich Alessia nicht gefallen lassen und macht ihrem Ärger Luft, wie Bild berichtet: "Ich bin eine hygienische, saubere Frau und du stellst mich hier gerade so hin, als würde ich die Toilette vollpinkeln wie ein kleines Kind."

Doch damit ist es für Alessia noch nicht getan. "Guck mal, wie so ein Teufel. Ratte! Ratte, Ratte, einfach! Will mir was von Hygiene erzählen, aber hat überall Dreck am Körper, Alter", poltert es aus der Sommerhaus-Teilnehmerin heraus. Ob der Streit zwischen den beiden Frauen noch weiter eskaliert oder ob sie sich mit ihren Worten zurückhalten, wird sich heute Abend zeigen.

Aber nicht nur zwischen Alessia und Edith wird es krachen, sondern auch zwischen Maurice Dziwak (26) und Timur Ülker (35). Bereits an Tag zwölf gerieten die beiden Männer aneinander, weil der GZSZ-Star seinen Mitstreiter aufbauen wollte. Dazu erzählte er dem frischgebackenen Vater von seiner Tochter, die in der Vergangenheit eine schlimme Phase durchmachen musste. Maurice bekam diese Worte allerdings in den falschen Hals und konfrontierte Timur mit seiner Annahme, der Schauspieler habe diese Geschichte nur aus Sendezeit-Zwecken erzählt. "So was zu sagen, ist schon so dermaßen abscheulich. Du redest gerade über meine Tochter und ich finde, du solltest dich schämen", zeterte Timur los. Hier ist das letzte Wort wahrscheinlich noch nicht gesprochen!

Anzeige Anzeige

RTL Alessia Herren, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL Maurice Dziwak und Timur Ülker, Dschungelcamp-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige