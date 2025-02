Diesem Dschungelcamper gönnt Jörg den Sieg am meisten

Für Jörg Dahlmann (66) ist die Chance, 2025 die Dschungelkrone zu gewinnen, vorbei. Der ehemalige Fußball-Kommentator musste das Camp an Tag 13 aufgrund zu weniger Anrufe verlassen. Doch wenn er den Sieg nun nicht mehr holen kann, dann soll es wenigstens dieser Camper machen: "Ich gönne natürlich Maurice (26), meinem Ziehsohn aus dem Ruhrgebiet, den Sieg", verrät Jörg in einer Pressekonferenz, in der auch Promiflash anwesend war.

Zu 70 Prozent schlage sein Herz dafür, dass der Realitystar das diesjährige Dschungelcamp gewinnen soll. Die anderen 30 Prozent würden für Anna-Carina Woitschack (32), Alessia Herren (23) und Lilly Becker (48) schlagen. Vor allem die Schlagersängerin habe der Journalist lieb gewonnen. "20 Prozent würde ich hoffen, dass Anna-Carina das Ding gewinnt. Sie ist so eine bezaubernde, tolle Frau", schwärmt Jörg. Dass sie nach der gemeinsamen Dschungelprüfung, die sie innerhalb der ersten Sekunden abgebrochen hatte, von einer der Mitstreiterinnen so "attackiert" worden war, habe ihm "sehr weh getan".

Wie mitfühlend Jörg gegenüber seiner Mitstreiterin war, wurde auch direkt nach der Prüfung deutlich. Die "Mach das noch mal mit mir"-Interpretin schämte sich dafür, den Satz gerufen zu haben, bevor der ganze Spaß überhaupt erst so richtig losgehen konnte. Jörg nahm sie jedoch direkt schützend in den Arm, und versuchte sie anschließend, zu trösten: "Sei nicht traurig, mach dir keine Vorwürfe. Vielen anderen wäre es auch so gegangen."

RTL Maurcie Dziwak und Jörg Dahlmann, Dschungelcamper 2025

RTL Jörg Dahlmann und Anna-Carina Woitschack, Dschungelcamper 2025

