Drei Monate Klinik: Nico Legat beendet erfolgreich Therapie

Nico Legat (27) hat einen weiteren Meilenstein auf seinem Weg zur Genesung erreicht. Der Reality-TV-Star, der sich derzeit in einer Suchtklinik befindet, hat in seiner Instagram-Story mitgeteilt, dass bald der Abschluss seiner mehrwöchigen Therapie ansteht. "Heute ist eigentlich mein letzter, offizieller, richtiger Therapietag", erklärte er stolz. Nach den letzten Gruppensitzungen am Wochenende ist der kommende Montag sein finaler Tag in der Einrichtung, und bereits am Dienstag kann Nico sich auf den Weg nach Hause machen. "Ich freue mich tierisch", kommentierte der Sohn von Thorsten Legat (56) sichtlich erleichtert.

Bereits im Mai dieses Jahres wurde bekannt, dass sich Nico aufgrund seiner Alkoholsucht in eine Entzugsklinik begeben hatte. Nach einer ausgelassenen Zeit auf Mallorca stand für ihn fest: Er benötigt professionelle Hilfe. Zeitweise versuchte er, sein Suchtproblem auf eigene Faust zu lösen, doch seine temporären Alkoholpausen waren nicht von Dauer. "Ich bereue es sehr, diesen Schritt nicht schon früher gemacht zu haben. Vielleicht hätte ich mir selbst – und auch anderen – dadurch einiges an Leid und Enttäuschung ersparen können", erklärte der Influencer im Gespräch mit RTL.

Während seiner Zeit in der Entzugsklinik nahm Nico seine Fans regelmäßig auf Social Media durch seinen Alltag mit. Neben Therapien trieb er vor Ort jede Menge Sport und entdeckte offenbar das Joggen für sich. Auch seine Familie stand ihm zur Seite: Immer wieder teilte Papa Thorsten, dass er seinen Sohn besuchte und mit ihm eine schöne Zeit verbrachte. Vor wenigen Tagen machte der Ex-Kicker seinem Kind sogar eine niedliche Liebeserklärung. "Verbunden in aller Ewigkeit. Ich liebe dich, mein Sohn", schrieb Thorsten zu einem Vater-Sohn-Foto.

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / thorsten_legat_official Nico und Thorsten Legat, Juli 2025