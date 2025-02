Sneakpeek: Dschungel-Stars bekommen Briefe ihrer Familien

Donnerstagabend wird es im Dschungelcamp emotional! Wie eine Vorschau auf Instagram zeigt, fließen an Tag 14 in der australischen Wildnis die Tränen. Grund dafür sind Briefe von zu Hause, die die Dschungelcamper vorgelesen bekommen. Wie in dem Video zu sehen ist, trifft die Nachricht von seinen Liebsten besonders Kandidaten Timur Ülker (35) direkt ins Herz. Während sein Mitstreiter Pierre Sanoussi-Bliss Zeilen seiner Familie wie: "Wir verfolgen jede Sekunde und sind so unfassbar stolz auf dich" vorliest, brechen bei dem GZSZ-Star alle Dämme.

Auch Alessia Herren (23) kämpft sichtlich mit den Tränen. "Hallo, Amore. Anisa und ich vermissen dich unendlich. Jeden Tag denken wir an dich und senden dir all unsere Liebe und Kraft. Stell dich deinen Ängsten und spring über deinen Schatten. Bleib tapfer, Amore", liest Pierre die an Alessia gerichteten Zeilen von Ehemann Can vor. Wie der Clip zeigt, brechen währenddessen auch aus der Tochter von Willi Herren (✝45) die Emotionen heraus. Welche Nachrichten die anderen Camper erhalten, wird sich heute Abend zeigen.

Bereits an Tag 13 des Dschungels wurde es emotional. Dafür sorgte vor allem die Kandidatin Anna-Carina Woitschack (32), die sich selbst in die Dschungelprüfung wählte. Gemeinsam mit Jörg Dahlmann (66) musste sich die Schlagersängerin in einen Sarg legen – und bekam es sofort mit der Panik zu tun. Noch bevor das Startsignal ertönte, rief die 32-Jährige den berühmt-berüchtigten Satz: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus."

