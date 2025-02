Beatrice Egli hat beim Familienwunsch ein großes Vorbild

Beatrice Egli (36) hat in einem Interview mit Illu der Frau offen über ihren großen Kinderwunsch gesprochen. Die Sängerin, die mit Hits wie "Mein Herz" und "Bunt" bekannt wurde, ist überzeugt davon, dass sich Karriere und Familie vereinen lassen würden. Dabei schwärmte sie besonders von ihrer eigenen Mutter, die für sie ein großes Vorbild sei: "Meine Mama hat vier Kinder bekommen – sie ist mein großes Vorbild." Beatrice gab sich optimistisch, dass auch sie Kinder und ihre erfolgreiche Karriere als Sängerin gleichzeitig managen könne: "Man kann alles unter einen Hut bekommen – Kinder und Karriere."

Bleibt die Frage, wann und mit wem Beatrice diesen Traum verwirklichen wird. Die Sängerin, die öffentlich weiterhin als Single gilt, lässt sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Seit Jahren ranken sich Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen ihr und Florian Silbereisen (43). Sie wurden immer wieder zusammen gesehen, doch offiziell bestätigt wurde nie etwas. Während ihre Fans weiter spekulieren, deutet Beatrices Aussage darauf hin, dass sie über ihre musikalischen Erfolge hinaus an einer Familie arbeitet. Denn für sie scheint klar zu sein: Die Zukunft wird nicht nur von Bühnenauftritten und Albumverkäufen bestimmt.

Beatrice ist in einer großen Familie aufgewachsen und hat stets betont, wie wichtig ihr ihre Wurzeln seien. Ihre Mutter, die Beruf und vier Kinder unter einen Hut gebracht hat, war dabei ihre wichtigste Inspiration. Beatrice bezeichnet sich selbst als Familienmensch und hat in Interviews immer wieder von ihrem engen Verhältnis zu ihren Eltern und Geschwistern gesprochen. Diese Bodenständigkeit ist wohl auch Teil ihres Erfolgsgeheimnisses, denn Fans schätzen sie nicht nur für ihre Stimme, sondern auch für ihre authentische und herzliche Art. Ob und wann Beatrice den nächsten Schritt in Richtung Familiengründung wagt, bleibt abzuwarten.

Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen, Oktober 2024

ActionPress/ Matthias Wehnert / Future Image Beatrice Egli, Oktober 2024

