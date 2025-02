Deshalb schläft Komiker Jay Leno nur fünf Stunden pro Nacht

Jay Leno (74) ist seit seiner Zeit als Moderator der legendären Late-Night-Show "The Tonight Show" als Nachteule bekannt. Wie ernst er es aber mit der nächtlichen Unruhe meint, hat er jetzt in einem Interview verraten: "Ich schlafe nur fünf Stunden pro Nacht. Ich bin einfach kein großer Schläfer", erklärte Jay gegenüber People und fügte hinzu, dass das vermutlich anders wäre, wenn er einen "richtigen Job" hätte, wo er tatsächlich "hart arbeiten" müsste. Er habe zwar versucht, seinen Schlafrhythmus zu verändern, das habe aber zu ewigem Herumwälzen im Bett und schließlich zu einer ausgedehnten nächtlichen Lese-Routine geführt. Inzwischen höre er wieder auf seine innere Uhr, gehe gegen 2:30 Uhr zu Bett und stehe um 7:30 Uhr wieder auf.

Trotz dieser wenigen Stunden Schlaf scheint der 74-Jährige energiegeladener denn je. Im vergangenen Jahr absolvierte Jay rund 150 Auftritte, und auch für 2025 habe er bereits einige Events geplant, wie er im Interview verriet. Dabei stelle er jedoch immer sicher, nie länger als 48 Stunden am Stück von zu Hause weg zu sein, um etwas Ruhe in seinen Alltag zu bringen. Im Podcast "Club Random", moderiert von Comedy-Kollege Bill Maher, berichtete Jay kürzlich noch von einer weiteren besonderen Eigenheit: Er verzichte seit jeher komplett auf Kaffee und andere Heißgetränke, was seine langen Wachphasen fast noch beeindruckender macht.

Auch abseits der Comedybühne ist Jay für seinen unermüdlichen Arbeitseifer bekannt. Neben seinen Projekten als Humorist, Moderator und Schauspieler ist er seit Langem passionierter Sammler und Restaurator seltener Autos. Seine Sendung "Jay Leno's Garage", in der er außergewöhnliche Fahrzeuge testete und restaurierte, lief von 2015 bis 2022 und wurde schnell zur Kultshow unter Autoliebhabern. Selbst nach einem schweren Werkstattunfall 2022, bei dem er durch eine Benzinexplosion schwere Verbrennungen erlitt, kehrte Jay schnell zurück auf die Bühne – typisch für seinen unaufhaltsamen Tatendrang.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay Leno im August 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay Leno, November 2007

Anzeige Anzeige