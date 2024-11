Schon wieder: US-Komiker Jay Leno verletzt sich bei Unfall

Jay Leno (74), ehemaliger Gastgeber der "Tonight Show", erholt sich gerade von seinem jüngsten Unfall. In einem Interview erzählte der Comedian, dass er mehrere Verletzungen erlitten habe, als er auf dem Weg zu einem Abendessen in Pittsburgh einen steilen Hügel hinabgestürzt sei. "Ich bin ein bisschen mitgenommen", erklärte Jay gegenüber Inside Edition. Der Sturz führte zu einem gebrochenen Handgelenk und dem Verlust eines Fingernagels. "Ich bin 18 Meter runtergefallen und bin komplett schwarz und blau, weil ich auf Felsen aufgeschlagen bin", berichtete Jay weiter. Einer der Steine traf ihn im Auge, weshalb er nun ein Augenpflaster tragen muss.

Trotz seiner Verletzungen ließ sich Jay nicht aus der Bahn werfen. Er habe seine Blessuren kurzerhand im Restaurantbadezimmer begutachtet und sei anschließend wie geplant aufgetreten. "Ich gehe bald mal zum Arzt", scherzte er über seine anhaltende Pechsträhne. Diese begann bereits 2022, als er bei einem Brand in seiner Garage schwere Verbrennungen an Hals, Brust, Händen und Armen erlitt, die mehrere Operationen erforderten. Nur zwei Monate später brach er sich bei einem Motorradunfall mehrere Knochen.

Doch für Jay waren ein paar Knochenbrüche offenbar noch lange kein Grund, das Motorrad dauerhaft stehenzulassen. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 74-Jährigen vor wenigen Wochen bestens gelaunt bei einem Ausflug auf seiner Maschine in Los Angeles. In einem lässigen Jeans-Outfit, mit Pilotenbrille und schwarzem Helm grüßte der Talkmaster die Paparazzi entspannt mit einem Peace-Zeichen und zeigte, dass ihn so schnell nichts ausbremsen kann.

Getty Images Jay Leno, 2023 in Washington

Getty Images Jay Leno, November 2007

