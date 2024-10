Nach Unfall: Jay Leno (74) traut sich wieder aufs Motorrad

Für Jay Leno (74) sind ein paar Knochenbrüche kein Grund, mit dem Motorradfahren aufzuhören. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Moderator jetzt bei einem Ausflug auf seiner Maschine. Gut gelaunt grüßt er die Paparazzi in Los Angeles mit einem Peace-Zeichen. Dabei trägt der Hollywoodstar ein cooles Jeans-Outfit und eine Pilotenbrille. Seinen Kopf schützt der Talkmaster mit einem schwarzen Helm. Der Beiwagen des rund 230.000 Euro teuren Bikes ist leer – Ehefrau Mavis Leno scheint offenbar keine Zeit für eine Spritztour gehabt zu haben.

Anfang des vergangenen Jahres erzählte der ehemalige "Tonight Show"-Host in einem Interview mit Las Vegas Review-Journal, dass er beim Motorradfahren in einen Unfall verwickelt war. "Ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Ich habe zwei gebrochene Rippen. Ich habe zwei angeknackste Kniescheiben!", gab der US-Amerikaner zu. Das Missgeschick sei nicht auf offener Straße, sondern auf einem Parkplatz passiert, als er an einem Draht hängen blieb: "Es hat mich einfach umgehauen und bumm, vom Motorrad geworfen!"

Jay machte zu diesem Zeitpunkt eine echte Pechsträhne durch. Bereits zwei Monate zuvor erlitt der heute 74-Jährige bei einem Garagenbrand schwere Verbrennungen im Gesicht. Damals musste er sich sogar umfangreichen Operationen unterziehen. Berichten von E! News zufolge nahm der Komiker die ganze Sache mit Humor und dankte seinen Chirurgen bei den Daytime Beauty Awards mit den Worten: "Mein Gesicht ist jetzt besser als das Gesicht, das ich vorher hatte, also nehme ich es."

Getty Images Jay Leno, November 2007

Backgrid / ActionPress Jay Leno, Moderator

