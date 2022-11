Grund für Auftritt-Absage: Jay Leno erlitt Verbrennungen!

Jay Leno (72) schockt mit ernsten Nachrichten! Mit seiner eigenen Show "Jay Leno's Garage" begeistert der einstige Gastgeber der "Tonight Show" seit 2014 die Fans mit seiner Liebe zu schnellen Autos. Am vergangenen Sonntag machten allerdings besorgniserregende News die Runde: Die US-Talklegende sagte einen kommenden Auftritt wegen eines medizinischen Notfalls ab. Jetzt wurde der Grund für die Absage bekannt: Wegen eines Autobrands erlitt Jay schwere Verbrennung!

Wie eine Quelle gegenüber TMZ jetzt berichtete, befand sich Jay am vergangenen Sonntag in einer Garage, wo er seine Autos lagert, als eines der Autos unvermittelt in Flammen aufging! Die Flammen sollen laut dem Insider die linke Seite seines Gesichts verbrannt haben. Aktuell soll sich der 72-Jährige in medizinischer Behandlung befinden. Weitere Details zu seinem Gesundheitszustand sind bis dato allerdings nicht bekannt.

"Seine Familie war nicht in der Lage, uns viele Details mitzuteilen, aber es gab einen sehr ernsten medizinischen Notfall, der Jay daran hindert, zu reisen", berichtete kurz nach der Absage seines Gastauftritts eine Quelle gegenüber People. Aber auch weitere Auftritte wurden für die kommende Zeit abgesagt.

Anzeige

Getty Images Jay Leno im August 2022

Anzeige

Getty Images Jay Leno im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Jay Leno im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de