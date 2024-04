Jay Lenos Frau Mavis leidet an "fortgeschrittener Demenz"

Vor wenigen Monaten wurde publik, dass Jay Lenos (73) Ehefrau Mavis an Demenz erkrankt ist. Nun gibt es genauere Informationen zu ihrem Gesundheitszustand. Wie ihr Anwalt Ronald Ostrin Anfang April bestätigt hat, sei bei der 77-Jährigen "fortgeschrittene Demenz" diagnostiziert worden. Laut Dokumenten, die E News vorliegen, erkenne Mavis ihren Mann manchmal nicht und wisse ihr eigenes Geburtsdatum nicht mehr. "Sie ist sehr desorientiert", heißt es. Trotzdem wäre es so, dass die Kalifornierin "noch immer eine charmante Persönlichkeit hat und kommunizieren kann" und Jay als "ihren Beschützer sieht und ihm vertraut".

Ende Januar wurde bekannt, dass der ehemalige TV-Show-Moderator die Vormundschaft für seine Partnerin beantragt hat. Er wolle so dafür sorgen, dass Mavis finanziell abgesichert sei, wenn er vor ihr versterben sollte. Die Philanthropin unterstütze Jay bei dieser Forderung, wie aus den Dokumenten hervorgeht. "Nachforschungen und Untersuchungen haben ergeben, dass Herr und Frau Leno eine langjährige, liebevolle und unterstützende Beziehung haben. Niemand lebt jedoch ewig, und die von Herrn Leno getroffenen Maßnahmen sind zu seinem und Mavis' Schutz notwendig", erklärt der Anwalt im Schreiben. Es sei die richtige Entscheidung, bereits jetzt die Nachlassplanung vorzunehmen, denn "wenn man sie nicht hat, ist es zu spät, sie zu bekommen, wenn man sie dann braucht", fügt er hinzu.

Mavis Leno ist nicht die einzige öffentliche Person, die mit ihrer Diagnose an die Öffentlichkeit geht. Auch Filmstar Bruce Willis (69) machte vor einigen Jahren bekannt, dass er mit dieser Erkrankung zu kämpfen habe. Sowohl der "Stirb langsam"-Darsteller als auch seine Familie haben es deswegen nicht immer leicht. "Es ist schwer für die Person, bei der die Diagnose gestellt wird, aber auch für die Familie. Und das ist für Bruce, für mich oder für unsere Mädchen nicht anders!", erklärte seine Frau Emma Heming (45) in einem ehrlichen Interview in der "Today Show". Demenz sei eine "Familienkrankheit". Seither bemüht sich das Model um Aufklärung über die Krankheit, um Menschen in der gleichen Situation zu unterstützen.

Getty Images Jay und Mavis Leno im August 2022

Getty Images Bruce Willis und seine Ehefrau Emma Heming Willis

