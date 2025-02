Jay Leno findet Humor im Alltag mit seiner Frau trotz Demenz

Moderator und Komiker Jay Leno (74) hat in einem Interview offen über den Alltag mit seiner Ehefrau Mavis gesprochen. Diese hatte im Januar vergangenen Jahres ihre Diagnose einer fortgeschrittenen Demenz öffentlich bekannt gegeben. Seitdem versucht das Paar, trotz der Herausforderungen humorvolle Momente im Alltag zu finden. In einem Beispiel erzählte Jay von einem gemeinsamen Einkaufsbummel, den er mit Mavis gemacht habe, um sie aufzumuntern. Dabei habe sie zwei Paar Sneaker entdeckt, von denen eines für gerade mal 23 Euro, das andere jedoch für ganze 564 Euro verkauft worden sei – da es sich dabei um Designerschuhe gehandelt habe. "Ich dachte zuerst, es sei ein Fehler", erzählte Jay von seiner Reaktion, als die beiden an der Kasse gestanden hatten. Doch er habe sie beide Paare nehmen lassen. "Es ist in Ordnung, ich bin froh, dass ich mir das leisten kann und es machte meine Frau glücklich", sagte er gegenüber People.

Die beiden sind seit 1980 verheiratet und Jay, der immer die gemeinsamen Finanzen verwaltet hat, wurde im April rechtlich als ihr Vormund eingesetzt. Trotz der vielen Herausforderungen, die die Krankheit mit sich bringt, versucht Jay seine Frau bei ihrem Kampf zu unterstützen. Über die Situation beim Shopping sagte Jay noch: "Es hat mich einfach zum Lachen gebracht, und ich denke, wenn man damit zu tun hat, findet man Momente, in denen man lachen und Spaß haben kann." Neben öffentlichen Auftritten, wie bei der diesjährigen Verleihung des Mavis Leno Awards für globale Frauenrechte oder letztes Jahr bei der Premiere des Films "Unfrosted", verbringen sie viel Zeit zu Hause. Jay macht jeden Abend das Abendessen, und sie genießen es, einfach Zeit miteinander zu verbringen.

Jay und Mavis hatten sich in den 1970er-Jahren im Comedy Store in Los Angeles kennengelernt, als Jay noch am Anfang seiner Karriere gestanden hatte. Kinder haben die beiden keine, stattdessen war ihre Verbindung stets von gegenseitiger Unterstützung und Respekt geprägt. "Mavis ist die unabhängigste Frau, die ich je kennengelernt habe", schwärmte Leno in einem früheren Interview. Auch wenn ihre Gesundheit angeschlagen ist, bleibt die Liebe zwischen den beiden unerschütterlich. In einem Interview beschrieb er die Entscheidung, Mavis zu heiraten, als "das Klügste, was ich je getan habe".

Getty Images Jay und Mavis Leno im August 2022

Getty Images Mavis Nicholson und Jay Leno, 2008