Wie geht es Jay Leno nach schwerem Brandunfall mittlerweile?

Jay Leno (74) hat nach zwei schweren Unfällen ein erfreuliches Gesundheitsupdate gegeben: Ihm geht es wieder super! Der ehemalige Moderator der "Tonight Show" erlitt im November 2022 schwere Verbrennungen im Gesicht, an Armen und an den Händen, als er bei einem Garagenbrand in seinem Zuhause einen "Schwall Benzin ins Gesicht" bekam und Feuer fing. Nur zwei Monate später stürzte er mit seinem Motorrad, zog sich erneut Gesichtsverletzungen zu und brach sich Schlüsselbein, Rippen und Kniescheiben. Gegenüber E! News kann der TV-Star darüber mittlerweile scherzen. "Meine Genesung dauerte neun Tage. Ich habe zwei Tage bei der Arbeit gefehlt, also war es nicht schlimm", witzelte Jay.

Nach dem ersten Unfall unterzog sich Jay umfangreichen Operationen und Rekonstruktionsarbeiten, um ein "brandneues Gesicht" zu erhalten. Bei den Daytime Beauty Awards ehrte er nun seinen Chirurgen Peter Grossman mit dem Preis für herausragende medizinische Leistungen und dankte ihm für die erfolgreiche Behandlung. "Mein Gesicht ist jetzt besser als das Gesicht, das ich vorher hatte, also nehme ich es", lachte der Moderator. Er erinnerte sich zusätzlich an den Moment, als er zum zweiten Mal in zwei Monaten einen schweren Unfall mit Gesichtsverletzungen erlitten hat. Nach dem Motorradunfall rief er Peter erneut an und bat um eine weitere Operation: "Ich sagte: 'Hör zu, ich brauche ein weiteres Gesicht. Das andere war großartig, aber ich brauche einfach ein neues.'"

Trotz der schweren Verletzungen kehrte Jay schnell wieder zur Arbeit zurück und ist dankbar für alles, was er hat. Privat muss er sich derzeit vermehrt um seine Ehefrau kümmern. Jay ist seit 45 Jahren mit seiner Frau Mavis verheiratet, die an Demenz leidet. Die Diagnose bestätigte ihr Anwalt Ronald Ostrin erst Anfang April dieses Jahres gegenüber E! News.

Getty Images Jay Leno, 2023 in Washington

Getty Images Mavis Nicholson Leno und Jay Leno im April 2024 in Los Angeles

