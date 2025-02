Todesursache öffentlich: Daran starb Regisseur David Lynch

Mit dem Tod von David Lynch (✝78) Mitte Januar musste sich Hollywood von einem großen Namen verabschieden. Bisher war nicht bekannt, woran der Regisseur gestorben ist, doch nun liegen die Untersuchungen der Gesundheitsbehörde TMZ vor – die Dokumente besagen, ein Herzstillstand sei die unmittelbare Todesursache gewesen. Allerdings litt er wohl an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, die als Grunderkrankung zu dem Herzstillstand geführt haben soll. Außerdem wurde auch Dehydrierung als wesentlicher Faktor genannt.

Nur zwei Monate vor seinem Tod hat David selbst bekannt gegeben, dass er nach lebenslangem Rauchen an starkem Lungenemphysem leidet. Gegenüber Sight & Sound gab er zu, im Alter von nur acht Jahren damit angefangen zu haben und er mittlerweile ohne Sauerstoffzufuhr nicht einmal mehr gehen konnte – weswegen er in den vergangenen Jahren nicht mehr in der Lage war, Regie zu führen oder gar sein Haus zu verlassen. Erst im Jahr 2022 konnte er endgültig mit dem Rauchen aufhören.

David war in seiner Branche ein hoch angesehenes Tier und bei vielen Schauspielern sehr beliebt gewesen. Nachdem sein Tod bekannt gemacht wurde, trauerten viele Stars öffentlich um ihn – darunter Naomi Watts (56) und Hugh Jackman (56). Auch die Veranstalter hinter dem Filmfestival in Cannes ehrten ihn für seine Lebenswerke: In einem offiziellen Statement nannten sie ihn einen "einzigartigen und visionären Künstler" und schwärmten von seinem großen Einfluss auf die Filmbranche. Er war für Werke wie "Das Geheimnis von Twin Peaks", "Mulholland Drive" und "Inland Empire" bekannt.

