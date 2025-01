Das Filmfestival von Cannes ehrt verstorbenen David Lynch

Das Filmfestival Cannes hat mit bewegenden Worten auf den Tod des legendären Regisseurs David Lynch reagiert, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. In einem offiziellen Statement nennt das Festival David einen "einzigartigen und visionären Künstler", dessen Werke das Kino wie kaum ein anderer beeinflusst haben. Weiter heißt es: "Er hinterlässt ein seltenes und zeitloses Werk, dessen Filme weiterhin unsere Vorstellungskraft beflügeln und alle inspirieren werden, die das Kino als eine Kunst sehen, die das Unsagbare offenbaren kann." Lynch war über Jahrzehnte eng mit Cannes verbunden und gewann 1990 die begehrte Goldene Palme für seinen Film "Wild at Heart". Später wurde er 2001 für "Mulholland Drive" mit dem Regiepreis ausgezeichnet und leitete 2002 als Präsident die Cannes-Jury.

Neben Cannes ehrten auch die Filmfestspiele von Venedig den Ausnahmekünstler, der 2006 dort mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden war. In ihrem Statement betonten die Verantwortlichen seinen "unverwechselbaren Stil". In seiner Karriere schaffte es der Filmemacher immer wieder, das Publikum mit seinen surrealen und tiefgründigen Geschichten zu faszinieren. Seine Filme wie "Eraserhead", "Blue Velvet" und "The Elephant Man" wurden weltweit gefeiert und haben ganze Generationen von Filmemachern beeinflusst. Auch zahlreiche Prominente bedauern seinen Tod sehr. Laut The Wrap bekundete beispielsweise Steven Spielberg (78) seine Trauer um den Regisseur-Kollegen: "Ich habe Davids Filme geliebt. [Seine Werke] definieren ihn als einzigartigen, visionären Träumer, der Filme drehte, die sich handgemacht anfühlten."

Privat war David (✝78) als eine sehr vielseitige Persönlichkeit bekannt. Er begeisterte sich nicht nur für das Filmemachen, sondern auch für Kunst, Musik und Meditation. Als Maler und Musiker ließ er seiner kreativen Energie in vielfältiger Weise freien Lauf, während er in Interviews oft ruhig, nachdenklich und geistreich erschien. Gemeinsam mit seiner Frau Emily Stofle, der er 2009 das Jawort gegeben hatte, genoss er sein zurückgezogenes Leben in Los Angeles.

Getty Images David Lynch, Naomi Watts und der "Mulholland Drive"-Cast bei der Filmpremiere 2001

Getty Images Emily Stofle und David Lynch beim Filmvestival Cannes im Mai 2017