Zu Ehren von David Lynch (†78): ARTE bietet Filme und Infos

Der international gefeierte Filmemacher David Lynch ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, verstarb der visionäre Regisseur am 17. Januar 2025 im Alter von 78 Jahren. Ihm zu Ehren nimmt Arte kurzfristig eine Programmänderung vor und zeigt am Mittwoch, 22. Januar, um 20:15 Uhr seinen legendären Film "Mulholland Drive". Dieses Meisterwerk, das surrealistische Elemente mit einer düsteren Erzählung verknüpft, folgten seit der Ersterscheinung 2001 zahlreiche Lobeshymnen. Direkt im Anschluss wird der Film auch in der Mediathek des Senders kostenlos abrufbar sein.

David galt als einer der unkonventionellsten Regisseure seiner Zeit, dessen Werke sich oft bewusst gegen klassische Erzählformen stellten. "Mulholland Drive", ursprünglich als Pilotfilm für eine Serie geplant, wurde von ihm eigenhändig zu einem gefeierten Kinofilm umgewandelt und erzählt in traumatischen Bildern von den Abgründen Hollywoods. Neben "Mulholland Drive" sind nun in der Arte-Mediathek auch Dokumentationen über Davids Schaffen verfügbar. Darunter befindet sich ein Porträt über den Filmemacher sowie eine Reportage über die Entstehung seines preisgekrönten Films "Wild at Heart", der 1990 die Goldene Palme in Cannes gewann.

David hinterlässt nicht nur Filme, sondern auch zahlreiche andere Kunstwerke – er war ebenso Maler, Musiker und Autor. Privat blieb der Filmemacher zeitlebens eher zurückgezogen, wurde aber für seine charismatische und eigenwillige Art geschätzt. Sein oft düsteres und surreales Werk spiegelte seinen einzigartigen Blick auf die Welt wider. David erzählte in einem Interview einmal: "Manchmal entstehen die besten Ideen aus Albträumen." Mit ihm verliert die Filmwelt einen Künstler, der sie auf ganz besondere Weise geprägt hat.

Getty Images Regisseur David Lynch

Getty Images Emily Stofle und David Lynch beim Filmvestival Cannes im Mai 2017