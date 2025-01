Hugh Jackman widmet verstorbenem David Lynch rührende Worte

Am 16. Januar 2025 verstarb der ikonische Filmemacher David Lynch (✝78) im Alter von 78 Jahren – eine Nachricht, die weltweit für Trauer gesorgt hat. Schauspieler Hugh Jackman (56) würdigte den "Blue Velvet"-Regisseur in einer emotionalen Botschaft, die er auf Instagram teilte. "Der Verlust von David Lynch ist enorm", schrieb Hugh und fügte hinzu: "Ein unglaublicher Künstler, Filmemacher, Philanthrop und Geist." Der australische Schauspieler, der dem Regisseur seit Jahren zugetan war, betonte, dass die Arbeit an der von Lynch gegründeten "David Lynch Foundation" für ihn eine große Inspiration gewesen sei. Mit diesen Worten sprach er auch den Angehörigen des Verstorbenen sein tiefes Mitgefühl aus.

Die Nachricht von Lynchs Tod wurde von seiner Familie bekannt gegeben, die darum bat, ihre Privatsphäre zu respektieren. Der vierfache Oscar-Nominierte galt als bahnbrechender Künstler, der das Kino mit Filmen wie "The Elephant Man" und "Mulholland Drive" revolutionierte. Sein Einfluss reichte jedoch weit über die Filmwelt hinaus. Im Jahr 2005 gründete Lynch die "David Lynch Foundation", um die Praxis der Transzendentalen Meditation zu fördern, die ihm seit den 1970er-Jahren selbst viel Kraft gab. Hugh, ein Anhänger dieser Methode, begann während seiner Schauspielausbildung zu meditieren – ein Schritt, der, wie er gegenüber People verriet, nicht nur seine Karriere, sondern sein komplettes Leben positiv beeinflusste.

David Lynch war nicht nur ein begnadeter Regisseur, sondern hatte auch einen besonderen Lebensstil. So hinterließ seine Leidenschaft für das Rauchen, die er einst als Teil seines kreativen Prozesses bezeichnete, schwere gesundheitliche Spuren. Nach der Diagnose eines Lungenemphysems hatte er sich zunehmend zurückziehen müssen und beschrieb seine Liebe zum Rauchen in einem Interview mit Sight & Sound als bittersüß: "Es war Teil meines Künstlerlebens, aber es hat mich am Ende eingeholt." Trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen blieb Lynch bis zuletzt kreativ und inspirierte seine Fans und Kollegen. Hugh Jackman, der ihn nicht nur für sein Werk, sondern auch für seinen Einfallsreichtum und seine Menschlichkeit bewunderte, versprach, Lynchs Erbe weiterzuführen.

