Hollywood enthüllt: Die Top 10 Filme des 21. Jahrhunderts

Hollywood hat gewählt! Mehr als 500 Filmschaffende – darunter Regisseure, Schauspieler und Produzenten – haben in einer Umfrage der New York Times abgestimmt, welche Filme seit dem Jahr 2000 die besten sind. Angeführt wird die Liste von Bong Joon Hos südkoreanischem Meisterwerk Parasite, das nicht nur vier Oscars gewann, sondern auch weltweit für Begeisterung sorgte. In den Top 10 finden sich außerdem David Lynchs (✝78) "Mulholland Drive", Paul Thomas Andersons (55) "There Will Be Blood" und Wong Kar-Wais "In the Mood for Love". Die Auswahl umfasst zudem Highlights wie "Moonlight", "Get Out", "No Country for Old Men" sowie den Animationsfilm "Chihiros Reise ins Zauberland".

Die Auswahl zeigt die beeindruckende Vielfalt des Kinos der letzten 25 Jahre. Nicht nur Hollywood-Klassiker wie "The Social Network" von David Fincher, sondern auch internationale Filmkunst fand ihren Platz unter den Favoriten. Mit dabei sind auch Filme, die gesellschaftliche Themen aufgreifen – etwa Jordan Peeles "Get Out", der Rassismus kritisch beleuchtet, oder Barry Jenkins' "Moonlight", der sich mit Fragen von Identität und Sexualität auseinandersetzt. Unter den Top 10 finden sich zudem außergewöhnliche Genre-Filme wie Michel Gondrys "Vergiss mein nicht" sowie der düstere Neo-Western "No Country for Old Men" der Coen-Brüder.

Die Liste beweist, dass das aktuelle Jahrhundert zahlreiche filmische Höhepunkte hervorgebracht hat. "Parasite", der die Spitze der Liste anführt, schrieb 2019 Filmgeschichte, als er als erster nicht-englischsprachiger Film den Oscar für den besten Film gewann. Regisseur Bong Joon Ho wurde daraufhin weltweit gefeiert. Auch "The Social Network", laut Quentin Tarantino (62) der beste Film der 2010er-Jahre, bleibt aktuell. Hinter den Kulissen wurde jedoch bekannt, dass einige Filmschaffende, wie Produzent Jason Blum (56) und Schauspieler Chiwetel Ejiofor (47), offenbar für ihre eigenen Werke stimmten.

Getty Images Der "Parasite"-Cast bei den Oscars 2020

Getty Images David Lynch, Regisseur

Getty Images Paul Thomas Anderson beim International Film Festival in Santa Barbara, Februar 2018

