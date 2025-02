Wegen Alessio-Drama: Pietro schießt gegen Ex Sarah Engels

Die Streitigkeiten zwischen Pietro Lombardi (32) und Sarah Engels (32) scheinen kein Ende zu nehmen. Aktuell geht es dabei vor allem um den gemeinsamen Sohn Alessio (9). Erst vor wenigen Tagen ging bei dem Sänger und seiner Partnerin Laura Maria Rypa (29) eine Unterlassungsklage ein, dass Laura nicht mehr über Alessio sprechen darf. Für Pietro reicht es langsam, zumal Sarah in einem Q&A betonte, alles zum Schutz ihres Kindes zu tun. Er richtet sich in seiner Instagram-Story jetzt mit klaren Worten an seine Ex: "Das ist für mich an Peinlichkeit nicht mehr zu übertreffen, dass man jetzt irgendwie auf Übermutter macht und irgendwie zum Schutz des Kindes..." Vor allem der Aspekt, dass Sarah "alle Beteiligten" bittet, Alessios Namen nicht mehr öffentlich auszusprechen, findet der DSDS-Star absurd. "Erstens werde ich das mein Leben lang machen, weil es mein Sohn ist", stellt er klar.

Pietro sei derjenige gewesen, der sich von Anfang an dazu entschieden habe, Alessio nicht öffentlich zu zeigen – Sarah sei da anders gewesen. "Ich habe mich nur dazu entschieden, ihn nie zu zeigen, während andere das zehn Jahre lang gemacht haben und Werbung für Kinderspielzeug gemacht haben, sich die Taschen vollgemacht haben und jetzt so dastehen wollen, als würden sie nur das Beste und nur den Schutz wollen", schimpft der dreifache Vater weiter. Auch dass die Vorwürfe sich gegen Laura richten, entziehe sich seinem Verständnis. Von seiner Verflossenen hätte er sich gewünscht, sich direkt an Pietro oder Laura zu wenden, anstatt im Netz zu posten oder ein Anwaltsschreiben zu schicken. Dennoch reicht er Sarah am Ende die Hand: "Lass uns das Thema beenden, alles gut."

Sarah und Pietro galten lange als DSDS-Traumpaar. Doch ihre Beziehung zerbrach schon vor Jahren. Beide fanden neues Glück: Sarah mit ihrem Mann Julian Engels (31), mit dem sie noch eine Tochter bekam, und Pietro mit seiner Laura, die erst vor Kurzem den zweiten gemeinsamen Sohn zur Welt brachte. So ganz grün schienen die beiden Musiker sich aber nie ganz zu sein. Vor einigen Tagen brach dann das ganz große Drama aus, als die 32-Jährige ihren Ex in einem eigentlich witzig gemeinten Post ironisch zitierte und somit ein wenig veräppelte. Für Laura einer zu viel, sie schoss im Netz heftig gegen Sarah zurück.

Anzeige Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Engels und Pietro Lombardi, November 2014

Anzeige Anzeige