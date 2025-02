Sarah Engels hat Laura eine Unterlassungserklärung geschickt

Sarah Engels (32) und Laura Maria Rypa (29) lieferten sich in den vergangenen Tagen wegen eines Werbe-Clips der Sängerin einen öffentlichen Schlagabtausch. Der Streit der beiden Damen erreicht nun eine neue Eskalationsstufe. In einer Instagram-Story berichtet Pietro Lombardi (32), der Ex-Partner von Sarah und Verlobte von Laura, dass gegen seine Liebste juristisch vorgegangen wird. "Jetzt kam ein Brief vom Anwalt… Unterlassungserklärung an Laura", erzählt der Musiker fassungslos und lässt seiner Wut freien Lauf: "Was da drin stand, ich war wirklich schockiert. Dafür muss man sich schämen. Punkt. […] Das ist einfach lächerlich.

Für Pietro ist es unverständlich, dass Sarah gegen seine Verlobte, die nur das Beste für die Kinder wolle, rechtlich vorgeht: "Dieser Frau schickst du eine Unterlassungsklage, dass sie nicht mehr den Namen deines Sohnes in den Mund nehmen darf. Der Frau, die mit deinem Sohn spielt, die für ihn da ist, wenn ich nicht da bin, die mit ihm Hausaufgaben macht, die mit ihm einkaufen geht, ihn liebt wie ihr eigenes Kind." Der DSDS-Star führt aus, dass er ganz anders mit Sarahs neuem Partner und Ehemann Julian Engels (31) umgehe: "Ob ich deinen Mann mag oder nicht, ist eine andere Sache, aber ich respektiere Julian für das, was er für Alessio macht und das machst du bei Laura nicht und genau deswegen kommen solche Briefe bei uns an."

Den Stein ins Rollen brachte ein Promo-Video von Sarah für das Format Schlag den Star. In diesem lieferte sich die Musikerin einen witzigen Schlagabtausch mit Evelyn Burdecki (36) auf WhatsApp. Unter anderem war dort der Satz "Wenn du verlierst, geht mein Ruf kaputt, nicht deiner" zu lesen, der aus dem früheren Rosenkrieg zwischen Sarah und Pietro stammt. Bei Laura kam das gar nicht gut an. "Irgendwann reicht es einfach, weil dieser Mensch immer wieder damit durchkommt. Immer wieder diese unterbewussten Sticheleien. Bei der Schwangerschaft, bei der Babyparty, jetzt schon wieder bei dem Video, dass man so einen Satz mit reinbringen muss – wozu? Für Klicks? Lass es doch einfach sein", wetterte die zweifache Mama im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und Julian Engels im Oktober 2024

Anzeige Anzeige