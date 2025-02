Anal vergewaltigt? Neue Klage gegen P. Diddy eingereicht

P. Diddy (55) alias Sean "Diddy" Combs sieht sich einer weiteren schweren Anschuldigung gegenüber. Laut People behauptet ein anonymer Mann in einer neuen Klage, der Rapper habe ihn im Jahr 2012 in einem Nachtclub im New Yorker Stadtteil SoHo unter Drogen gesetzt und anal vergewaltigt. Der Vorfall soll sich ereignet haben, als das mutmaßliche Opfer gerade einmal 17 Jahre alt war. In der von seinem Anwalt eingereichten Klage beschreibt der Mann, wie er nach Zahlung von umgerechnet 95 Euro Zugang zu einem Club erhalten habe und schließlich an Did­dys privatem Tisch Platz nahm. Von dort aus wurde er in einen Hinterraum geführt, wo sich die Tat angeblich ereignet haben soll.

Laut der Klageschrift habe sich die Atmosphäre im Hinterzimmer zunehmend beängstigend entwickelt. Neben Diddy seien dort mehrere Personen gewesen – darunter Mitglieder seines Teams und Frauen, die offenbar als Stripperinnen oder Escorts agierten. Der Kläger berichtet, dass ihm der Rapper weiteren Alkohol angeboten habe. Er habe plötzlich begonnen, sich unwohl zu fühlen, bis er letztlich gänzlich die Kontrolle über seinen Körper verloren habe. In einem Zustand zwischen Bewusstsein und völliger Benommenheit sei der Angriff geschehen. Aus Scham und aus Angst vor der Macht und Bekanntheit des Musikmoguls habe er den Vorfall damals nicht zur Anzeige gebracht. "Ich habe immer wieder Albträume von dieser Nacht", erklärte er in der Klageschrift.

Diddy sieht sich aktuell einer Welle ähnlicher Klagen gegenüber. Der 55-Jährige weist alle Vorwürfe kategorisch von sich. Seine Anwälte bezeichneten das neue Verfahren gegenüber People als "offensichtlichen PR-Stunt", der "weder Substanz noch Wahrheit" habe. In den letzten Monaten waren bereits zahlreiche andere Anschuldigungen gegen ihn laut geworden – darunter Klagen wegen sexueller Übergriffe, Menschenhandel und Gewalt gegenüber Minderjährigen. Seit September sitzt der Unternehmer in Untersuchungshaft und sieht momentan einer Reihe juristischer Verfahren entgegen. Sein Team äußerte sich jedoch zuversichtlich, dass die Gerichtsprozesse seine Unschuld beweisen werden.

Getty Images P. Diddy im Juli 2023

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

