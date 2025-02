"Der Stadtneurotiker"-Star Tony Roberts mit 85 verstorben

Es gibt traurige Nachrichten aus Hollywood: Der beliebte Schauspieler Tony Roberts ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Dies bestätigte am Freitag seine Tochter Nicole Burley gegenüber New York Times. Zu den Umständen seines Todes äußerte sich Nicole ebenfalls. Ihren Angaben zufolge erlag der gebürtige New Yorker den Folgen von Lungenkrebs. Tony ist in der Filmwelt vor allem durch seine Mitwirkung an Filmklassikern wie "Serpico" und "Der Stadtneurotiker" bekannt.

Im Laufe seiner Karriere arbeitete der US-Amerikaner häufig mit dem berühmten Regisseur Woody Allen (89) zusammen. Tony hatte ganze viermal erfolglos für Woodys erstes Broadway-Stück "Don't Drink the Water" vorgesprochen. Erst mit seiner Darstellung in "Barfuß im Park" überzeugte Tony Woody – und bekam seine Wunschrolle. Zwischen den beiden Stars entwickelte sich in den späten 1950er-Jahren schließlich eine innige Freundschaft.

Tonys Einstieg in die Welt der Schauspielerei und Filme war kein Zufall. Der Star stammt aus einer Familie, die erfolgreich in der Unterhaltungsbranche aktiv war: Er war der Sohn des Fernsehansagers und Radiomoderators Ken Roberts. Tony war von 1969 bis 1975 mit der Tänzerin Jennifer Lyons verheiratet. Aus der Ehe ging seine Tochter Nicole Roberts hervor, die genau wie ihr Vater ebenfalls in der Filmbranche tätig ist.

Getty Images Regisseur Woody Allen im Mai 2016 in Cannes

Getty Images Nicole J. Burley und Tony Roberts, November 2011

