Reunion? Bad Bunny und Kendall Jenner treffen aufeinander

Bad Bunny (30), bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, und Kendall Jenner (29) haben sich während der New York Fashion Week überraschend wiedergesehen. Beide waren bei der Calvin Klein (82) Fall 2025-Präsentation anwesend. Der puerto-ricanische Rapper nahm im Publikum Platz, während Kendall, die seit Jahren als Supermodel erfolgreich ist, auf dem Laufsteg in einem eleganten Outfit aus einem langen grauen Mantel und einer nudefarbenen Kombi glänzte. Obwohl sie offiziell kein Paar mehr sind, löste das Treffen zahlreiche Spekulationen aus – vor allem, da die beiden den Veranstaltungsort zeitlich eng aufeinanderfolgend durch den Hintereingang verließen, wie Page Six berichtet.

Ihre Beziehung galt lange als rätselhaft. Kendall und Bad Bunny wurden erstmals im Februar 2023 zusammen gesichtet und galten schnell als neues Traumpaar. Doch im Dezember desselben Jahres kam es zur Trennung – nur, um wenige Monate später bei der Met Gala 2024 erneut miteinander zu flirten. Seitdem waren sie immer wieder gemeinsam unterwegs, hielten sowohl Fans als auch Medien jedoch mit unklaren Aussagen über ihren Beziehungsstatus im Ungewissen. Auffällig ist, dass Mode bei den beiden stets eine zentrale Rolle spielte – sei es durch gemeinsame Werbekampagnen oder Auftritte bei internationalen Fashion-Events.

Auch unabhängig voneinander stehen die beiden im Rampenlicht. Kendall, die mittlerweile ein fester Bestandteil der Modebranche ist, lief zuletzt auch bei der Paris Couture Week für Schiaparelli über den Laufsteg. Ihr Privatleben sorgt regelmäßig für Schlagzeilen, da sie zwischen Bad Bunny und ihrem Ex-Freund, dem Basketballspieler Devin Booker (28), hin- und herzupendeln scheint. Bad Bunny hingegen fokussiert sich aktuell auf seine musikalischen Projekte, während er sich in der Fashion-Welt ebenfalls immer mehr einen Namen macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny bei der Fashion Week in New York, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im September 2024

Anzeige Anzeige