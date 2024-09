Turbulentes Liebesleben: Wen datet Kendall Jenner aktuell?

Kendall Jenner (28) steckt mitten im Liebeswirrwarr. Eigentlich führt das Model seit Anfang 2023 eine wechselhafte On-off-Beziehung mit dem Musiker Bad Bunny (30). Nun soll ihre Liebe jedoch endgültig ausgebrannt sein. "Sie sind immer noch freundschaftlich verbunden, aber haben einen Schritt zurückgemacht und daten nicht mehr", weiß ein Insider laut Us Weekly. Kein Problem für die The Kardashians-Bekanntheit – sie scheint prompt wieder mit ihrem Ex Devin Booker (27) anzubandeln. Die Beauty und der NBA-Star wurden kürzlich beim gemeinsamen Dinnerdate erwischt...

