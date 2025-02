TV-Koch Alexander Kumptner verkündet Geburt seines Sohnes

Es gibt zuckersüße Neuigkeiten von dem österreichischen TV-Koch Alexander Kumptner (41): Er ist zum ersten Mal Vater geworden! Nachdem er bereits vor einiger Zeit seinen Kollegen Frank Rosin (58) und Ali Güngermüş auf einem Roadtrip durch Amerika von seiner baldigen Vaterschaft berichtet hatte, ist es nun endlich so weit. In der Vorschau zur Reunion-Folge von "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" enthüllt Alexander: "Es ist tatsächlich so, dass bei mir Nachwuchs gekommen ist. Ein kleiner, gesunder Bub, der liebe Kobe."

Der stolze Papa kommt gar nicht aus dem Schwärmen über seinen Spross heraus. Er betont sichtlich überwältigt: "Es ist das Schönste, das mir je in meinem Leben passiert ist." Bereits während ihres gemeinsamen USA-Abenteuers sprachen die drei Köche schon viel über Kinder, da Rosin und Güngermüş bereits seit Längerem Nachwuchs haben. Die Tatsache, dass Alexander heute mitreden kann, sei faszinierend für ihn: "Jeden Roadtrip habt ihr mir über dieses Gefühl, Vater zu sein, erzählt. Jetzt hab ich's selbst und es ist so krass, weil es alles, alles, alles verändert. In der Sekunde."

Obwohl der 41-Jährige die Geburt seines Sohnes Kobe nun öffentlich verkündet, ist über sein Privatleben eher wenig bekannt. Alexander verriet lediglich in einem früheren Interview, dass er seit mehreren Jahren glücklich vergeben ist. Allerdings halten seine Lebensgefährtin und er die Beziehung ganz bewusst völlig privat. "Meine Freundin und ich möchten unsere Beziehung für uns behalten", betonte er im Jahr 2021 gegenüber Express.

SAT.1 / Jens Hartmann Alex Kumptner, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Tim Raue, die "The Taste"-Coaches

Instagram / alexanderkumptner Alexander Kumptner, September 2023

