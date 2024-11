Dieses talentierte Duo gewinnt "Schlag den Star" haushoch

In der aktuellen Ausgabe von Schlag den Star duellieren sich die Fernsehköche Alexander Kumptner (41) und Tim Raue (50) mit den magischen Ehrlich Brothers, bestehend aus Andreas und Chris Ehrlich. Die Zauberbrüder scheinen ihre Gegner vor dem Aufeinandertreffen verflucht zu haben, denn sie gewinnen ein Spiel nach dem anderen. Vor allem die physischen Challenges, bei denen es auf gute Zusammenarbeit ankommt, entscheiden die Herforder ohne Probleme für sich. Die Illusionisten gehen mit einer unglaublichen Führung in das finale Spiel, "Wann war der Song?". Mit 68 zu zehn gewinnen die Zauberkünstler nach dem Musikquiz den Abend.

Dass die Gastronomen in den allermeisten Durchgängen keine Punkte holen können, sorgt nun für Spott auf X. "Die Köche können einfach gar nichts" und "Es tut leider wirklich körperlich weh, wie schlecht der Raue und Alex in den Spielen sind", schimpfen zwei Zuschauer. Ein Fan hat allerdings auch Mitleid mit Alexander und Tim: "Aber ehrlich, wie will man ankommen gegen Brüder, die vermutlich seit 42 Jahren jeden Tag miteinander verbringen und professionell eingespielt sind?"

Neben den vier Kandidaten steht in dieser Ausgabe vor allem Matthias Opdenhövel (54) im Vordergrund. Der Moderator, der seit Juni "Schlag den Star" hostet, klingt nämlich sehr heiser und wirkt gesundheitlich angeschlagen. "Lasst doch mal den Opdi in der Werbepause inhalieren. Dem geht’s doch wirklich nicht gut", bittet deshalb ein User im Netz. Ein anderer fragt sich: "Was passiert, wenn Matti keine Stimme mehr hat und nicht weiter moderieren kann?"

ProSieben / Steffen Z. Wolff Die Ehrlich Brothers, Alexander Kumpter und Tim Raue bei "Schlag den Star"

Getty Images Matthias Opdenhövel, Moderator

